Babacan’dan Erdoğan’a: Ulaştırma Bakanlığı’na da enflasyon timi gönderecek misiniz?
DEVA Partisi lideri Ali Babacan, yüksek hızlı tren ücretlerine yapılan zamma tepki göstererek Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a seslendi. Babacan, "Ulaştırma Bakanlığı’na da enflasyon timi gönderecek misiniz?" diye sordu.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yüksek hızlı tren ücretlerine yapılan zamma sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden önceki fiyatla, zamdan sonraki fiyatı karşılaştıran Babacan, “Bir öğrenci, taraflı partili cumhurbaşkanlığı sisteminden önce İstanbul-Ankara hızlı trenine 55 liraya binebiliyordu. Fiyatlar dün gece 195 liraya yükseltildi.” dedi.
ERDOĞAN’A SESLENDİ
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a da seslenen Babacan, “Ulaştırma Bakanlığı'na da enflasyon timi gönderecek misiniz?” diye sordu.