Babacan’dan Erdoğan’ın elektrik faturası açıklamasına tepki

Elektrik faturalarında kota uygulamasındaki geri adımla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen DEVA Partisi lideri Babacan, "Elektrik faturalarına %127 zam yapıp sonra da kilovat hesaplarıyla indirim yapmış gibi gösteriyorsunuz. Ülkeyi algıyla değil bilgiyle yönetin. Beceremiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada elektrik faturalarında aylık tüketim kotası uygulamasında geri adım atıldığını duyurdu.

ERDOĞAN: TALİMAT VERDİM

Sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan Erdoğan, “Elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi için ilgili kurumlarımıza talimat vermiştik. Bu çerçevede, tarifelerdeki 1'inci kademe sınırını günlük 5 kilovatsaatten 7'ye, aylık 150 kilovatsaatten 210'a, milletimizin lehine olacak şekilde yükselttik” açıklaması yaptı.

BABACAN’DAN SERT TEPKİ

Erdoğan'ın paylaşımına tepki gösteren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, şu ifadeleri kullandı;

“Daha eylül ayında 8,30 olan dolar kuru aralıkta 18’e çıkıp 13'e düşünce “başardık” dediniz. Şimdi de elektrik faturalarına %127 zam yapıp sonra da kilovat hesaplarıyla indirim yapmış gibi gösteriyorsunuz. Ülkeyi algıyla değil bilgiyle yönetin. Beceremiyorsunuz.”

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