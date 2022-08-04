Babacan’dan KPSS çıkışı: Devlet tazminat ödemek zorunda

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iptal edilen KPSS sınavı hakkında konuştu. Sınavın ücretsiz tekrarlanmasının yeterli olmadığını savunan Babacan sınava girmek için para harcayan adayları hatırlatarak devletin tazminat ödemek zorunda olduğunu söyledi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Muş'ta yaptığı konuşmada ortaya çıkan skandal sonucu iptal edilen KPSS hakkında konuştu.

BABACAN'DAN ÖSYM'YE YENİ AÇILIM:‘ÖNCEDEN SORULARI YAYMA MERKEZİ'

ÖSYM'ye yeni bir açılımı ‘Önceden Soruları Yayma Merkezi' olarak açıklayan Babacan şöyle konuştu:

“Şu iki gündür yaşanan KPSS skandalına bakın. ÖSYM denen bir yer var. Herhalde adı şöyle: Önceden Soruları Yayma Merkezi. Biz partiyi kurduğumuz ilk gün açıkladık. ‘Mülakatı kaldıracağız' dedik. Çünkü siz mülakatta torpil yapıyorsunuz arkadaş. KPSS'de 85 alıyor, 90 alıyor, 95 alıyor; mülakatta eliyorlar. Niye? ‘Senin siyasi görüşün galiba bize yakın değil'. Niye? ‘Sen ülkenin falanca bölgesindensin'. Yazık. Bu ülkenin vatandaşıysa, eşit vatandaş olarak devlet ile vatandaşı aynı samimiyette bir araya getirmek zorundasın. Haklıya hakkını vermek zorundasın. Onun için mülakatı kaldıracağız.”

‘HEMEN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK'

“Kurumsal yapının tamamını çökertmişler. 20 tane soru, bir tane yayın organı var, onun içindekilerin aynısı KPSS'de soruluyor. Böyle şey olur mu? Dün çağrı yaptık. Eğitim Politikaları Başkanımız Mustafa Ergen ‘Bunu bir an önce bunu açıklığa kavuşturun, çözün' dedi. Hemen suç duyurusunda bulunduk. Ayıp bir şey.”

‘BU KADAR İNSANI MAĞDUR ETTİYSEN BUNU TAZMİN ETMEK ZORUNDASIN'

“Bugün ‘KPSS sınavını yenileyeceğiz. Ücret de almayacağız' diye açıkladılar. Bir dakika! Sadece ücret değil ki… Bu yetmez. Sınava girmek için vatandaşımız masraf etti. Belki başka şehre gitmek zorunda kaldı. Sen bu kadar insanı mağdur ettiysen bir de bunu tazmin etmek zorundasın. Para almam demek yetmez. Kim vakit harcadıysa, 1 gününü harcadıysa, para harcadıysa devlet tazminat da ödemek zorunda. ‘Para almayacağım' yetmez. Cezasını ödemek zorunda ki akılları başlarına gelsin.”

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