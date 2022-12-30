Babacan’dan ortak aday vurgusu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Çoklu aday bize göre bir strateji değil. Biz altılı masaya ortak aday olmalı diye oturduk. O anlayışla da sonuna kadar her türlü emeği vereceğiz" ifadelerini kullandı.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Tele 1'de Gökmen Karadağ'ın sunduğu Açıkça programında gündemi değerlendirdi.

EYT düzenlemesine ilişkin “Sayısı ilk etaptaki 2 milyon 250 bin kişiden ibaret değil. Bu sayı 4 buçuk milyona çıkacak” diyen Babacan şu ifadeleri kullandı:

*Bütçe yüküne baktığımızda, gelir tarafında neler yapılacağıyla alakalı bir açıklama görmedik. Bütçede çok ciddi bir yeni harcama kalemi varsa bunun karşılığında gelir kalemi tanımlanması lazım.

*Sayın Erdoğan'a soruyorum: Bütçe sorumluluğu ve ülke yönetmek ciddiyet ister. Yeni ve büyük bir harcama açıkladıysanız gelirini nereden, nasıl sağlayacağınızı açıklamak zorundasınız. Hangi vergileri yükselteceksiniz? Paranız yok da daha çok borçlanarak mı ödeme yapacaksınız?

“ÖNCE TÜRKİYE” DİYORUZ

Altılı Masa’ya ilişkin de konuşan Babacan, “Altılı masanın, şu andaki iktidardan daha iyi ülkeyi yöneteceğini vatandaşlarımıza ispatlaması lazım. ‘Kendimiz, partimiz' değil ‘Önce Türkiye' diyebilmek lazım. Biz bunu yeni kurulan parti olarak diyoruz. İddialı çıkmışız ama yine de ‘Önce Türkiye' diyoruz.” dedi.

“ADAYIMIZ KAZANIR AMA İKİRCİLİK TUTUM OLMAZ”

Babacan, Altılı Masa’nın bir kişi etrafında uzlaşma sağlayıp, “‘Biz hep beraber adayımızın arkasındayız’ diye sapasağlam bir duruş ortaya koyarsa bizim adayımız kazanır. Hiç şüphe yok. Ama ikircikli tutum olmaz. Bir yandan ortak aday gösterip diğer yandan ‘Ben biraz kendime bakayım' tutumu doğru olmaz.” ifadelerini kullandı.

“ÇOKLU ADAY BİR STRATEJİ DEĞİL”

Çoklu aday stratejisini, ortak aday çıkarmayı becerememenin doğal sonucu olarak gördüğünü belirten Babacan, “Çoklu aday bize göre bir strateji değil. Biz altılı masaya ortak aday olmalı diye oturduk. O anlayışla da sonuna kadar her türlü emeği vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

“SEÇİM NİSAN’I BEKLEMEYEBİLİR”

Seçimlerin beklenenden daha erken olabileceğini belirten Babacan, “Mart'ın ortasında bir seçim açıklandığında şaşırmayalım, hazır olalım. Ramazan'dan veya ondan önceki pazar her zaman bir baskın seçim yapılabilir. Nisanı beklemeyebilirler. İktidarın küçük ortağı MHP açısından eski yasa daha avantajlı görülebilir. Orada ciddi bir güç kaybı var.” dedi.

“SEÇİM ZAMANINDA OLURSA ERDOĞAN’IN ADAYLIĞI ANAYASA’YA AYKIRI OLUR”

Babacan, Erdoğan'ın ikinci döneminde olduğunu ve üçüncü dönem aday olma ihtimalinin bulunmadığını belirterek şöyle konuştu:

*Ancak Meclis erken seçim kararı alırsa üçüncü döneme hak kazanıyor. Seçimler zamanında 18 Haziran'da yapılırsa ve Sayın Erdoğan tekrar aday olursa bu anayasaya aykırı olacak.

*YSK dönüp dolaşıp Erdoğan için ‘Aday olabilir' derse, hodri meydan. O zaman sandıkta göreceğiz. Sayın Erdoğan'ın artık süresinin dolduğunun 60 milyon seçmenimiz tarafından belirlenmesi siyasi süreç açısından kıymetli olacak.

“İKTİDARI KABETME PANİĞİYLE ATILMIŞ ADIMLAR”

DEVA lideri, İmamoğlu davasına ilişkin ise şöyle konuştu:

*2004, 2007, 2009, 2011 seçimlerine giden Sayın Erdoğan'ın böylesine saçmalıklar yapması mümkün değildi. Çünkü o zaman bir özgüven vardı.

*Özgüven olduğu zaman hareketleriniz daha makul, daha akılcı, sağduyulu oluyor. ‘Seçimi galiba kaybedeceğim.

*İstanbul'u kaybettim acaba rövanşla ele geçirebilir miyim? Cumhurbaşkanlığı elden gidecek paniğiyle yapılmış işler. İktidarı kaybetme korkusu ve paniği ile atılmış adımlar.

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