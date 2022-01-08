Babacan’dan ‘zamanında niye konuşmadın’ eleştirilerine yanıt

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Krizlerin ortağı Bahçeli’nin ortak olduğu, bir gecede 20 bankayı batıran, gecelik faizlerin yüzde 7500’leri gördüğü o 2001 krizinden ülkemizi nasıl çıkardıysak, bu krizden de çıkaran yine bizler olacağız" dedi. Babacan, kendisine yönelik ‘Zamanında niye konuşmadınız?’ eleştirilerine de yanıt verdi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul'da partisinin Beşiktaş ilçe kongresinde konuştu.

DEVA Partisi'yle ülkenin kaderine damga vuracaklarını belirten Babacan, “Enflasyonu da faizi de kuru da tek haneli düşük seviyelere getireceğiz. Krizlerin ortağı Bahçeli'nin ortak olduğu, bir gecede 20 bankayı batıran, gecelik faizlerin yüzde 7500'leri gördüğü o 2001 krizinden ülkemizi nasıl çıkardıysak, bu krizden de çıkaran yine bizler olacağız. Şimdi daha iyisini yapacağız. Hem de çok daha güçlü bir ekiple, bu sefer DEVA kadrolarıyla yapacağız. Biz daha asıl eserimizi yazmadık” ifadelerini kullandı.

AKP’nin, ‘Dövize Endeksli Mevduat' uygulamasının yeni bir şey olmadığını, Özal’ın da bu uygulamaya, ‘Kendini uyanık zannedenlerin dalaveresi' dediğini belirten Babacan, “İş başına gelir gelmez ilk yapacağımız işlerden bir tanesi bu uygulamayı anında durdurmaktır” dedi.

“İSTİKRARIN PARALOSU HUKUKTUR”

Konuşmasında istikrar ve güvenin önemine değinerek “Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarına saygı duymazsanız; güven, istikrar olmaz” diyen Babacan, “İstikrarın parolası hukuktur, özgürlüktür. Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı, hukukun üstünlüğüne dayanan bir sistemdir. Kararların ortak akıl ve istişareyle alındığı, sadakatin değil liyakatin işlediği bir yönetim anlayışıdır.” diye konuştu.

“KÖKLÜ EĞİTİM VE HUKUK REFORMUYLA EKONOMİYİ BÜYÜTECEĞİZ”

Babacan yönetime geldiklerinde, hakkı yenenin hakkını iade edeceklerini ifade ederek, “Yasakları kaldıracağız. Ekonomi yönetiminde ortak akıldan ve bilimden şaşmayacağız. Ülkemizde köklü bir eğitim ve hukuk reformu yaparak ekonomimizi büyüteceğiz. Üç-beş kişinin parasına para kattığı devri sona erdireceğiz, topyekûn zenginleşeceğiz.” dedi.

“ZAMANINDA NİYE KONUŞMADIN”

Babacan, kendisine yönelik ‘Zamanında niye konuşmadınız?' eleştirilerine ise şu yanıtı verdi; “Bugün bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım. Ben o gün ülkenin başbakan yardımcısı olarak konuşuyorum. Özeleştiri diyorlar ya, işin içindeyken yapmışız. Zamanında arkadaşlarımızla beraber gidişatı değiştirmek için çok şey yaptık ama her defasında yapmak istediğimiz düzgün işleri engellemeye çalıştılar.”

“ARTIK ELLERİNİ ÇEK”

Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Türkiye tarihinde enflasyonu en düşük seviyelere indiren yönetim biziz” ifadeleri için de şunları söyledi; “Kendisine önce ‘Bir dakika' demek istiyorum. Öncelikle, ortak aklın işletildiği, Avrupa Birliği uyum yasalarıyla hukukun ilerletildiği, başarının istişareyle ilmek ilmek inşa edildiği dönemden artık ellerini çek. O başarılar sana ait olsaydı bugün yine yapabilirdin. Enflasyonu da faizi de tek haneli rakamlara indiren bizdik. Enflasyonu da faizi de kuru da çift hanelere yükselten ise sizsiniz.”

“CUMHURBAŞKANI SADECE SARAY LOBİSİNİ DİNLİYOR”

Ülkenin bir numaralı sorununun AKP olduğunu belirten Babacan, “İktidar kendisini iyice Beştepe'ye hapsetmiş durumda. Sokağın derdini bilmiyor. Koskoca ülkenin kaderi, Beştepe'nin etrafında kümelenen dar bir grubun günlük, anlık çıkarlarına endekslendi. Çünkü onlar kuvvetli bir lobi. Cumhurbaşkanı sadece onların sesini duyuyor. Onlar Beştepe'de sağda solda etrafta, telefonun ucunda. İstikrar deyince, ‘Koltuğumda istikrarlı bir şekilde oturayım' diyorlar. Güvenden anladıkları da sadece kendi iktidarlarının güvenliği.” ifadelerini kullandı.

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