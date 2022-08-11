Babacan’ın katıldığı televizyon programını gürültü çıkararak engellemek istediler

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Denizli’de yayın yapan TV'ye konuk oldu. Babacan, AKP il binasının bir alt katında bulunan televizyon binasına girişte ve çıkışta AKP’li gençler tarafından protesto edildi. Yayın sırasında hem parti merkezinden hem de binadaki merdivenlerden sloganlar atan gençler çıkardıkları gürültü ile yayını engellemek istedi.

Selami AYDIN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bugün bir dizi program için geldiği Denizli'de TV programına konuk oldu. Televizyonun bulunduğu binaya gelen Babacan burada AKP gençlik kolları üyesi bir grup gencin protestoları ile karşılaştı.

“SEN BU İŞİN SONUNU DÜŞÜNMEDİN Mİ?”

Hacıkaplanlar Mahallesi'nde bulunan ve bir katını TV'nin diğer katlarını ise AKP il teşkilatının kullandığı binanın asansörlerinin AKP'li gençler tarafından üçüncü katta tutuldukları ve bırakılmadıkları görüldü.

Gençlerin ayrıca araçları ile bina yanındaki otoparkı da kapattıkları belirtildi. Babacan'ın binaya girmesinden sonra merdiven boşluklarına biriken gençler 'Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi, sen bu işin sonunu düşünmedin mi' şeklinde protestoda bulundu.

YAYIN SIRASINDA SESLERİNİ YÜKSELTTİLER



Babacan'ın televizyon yayını sırasında da gençler seslerini yükselterek programı engellemeye çalıştı. TV'nin bulunduğu kata kadar inen gençler burada yüksek sesle sloganlar attı. Bazı gençlerin üst kattaki parti binasından yere vurarak stüdyoya seslerini ulaştırmaya çalıştıkları görüldü.

Bu sırada geniş güvenlik önlemleri alan polis binaya girişleri kontrol altına almaya çalıştı. TV'nin giriş kapısı önünde güvenlik önlemleri alınarak DEVA Partililer ile AKP'li gençlerin karşı karşıya gelmesi engellendi. Babacan'ın katıldığı program gençlerin tüm çabalarına rağmen kesilmeden tamamlandı. Binadan gelen seslerin yayına gitmediği belirtildi.

“HALKIN İRADESİNDEN DAHA BÜYÜK GÜÇ YOKTUR”



Programın tamamlanmasının ardından Babacan'ın binayı terk ettiği sırada da protestolara devam edildi. DEVA Partililer ise protestolara alkışlarla karşılık verdi. ‘Recep Tayyip Erdoğan' şeklinde protestolarda bulunan AKP'li gençler Babacan'ın binayı terk etmesi ile birlikte parti binasına geçti.

Diğer yandan çıkışta kısa bir açıklama yapan Babacan; “Yolumuza devam ediyoruz. Hiçbir güç halktan daha güçlü değildir. Halkın iradesinden daha büyük güç tanımadık. Böylece yolumuza devam ediyoruz. Halkımızın iradesinin de çok şükür bizim arkamızda olduğunu gayet iyi görüyoruz” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir Babacan ‘Beştepe de duysun' dedi, 8 maddede özetledi

İlginizi Çekebilir Babacan'a konuşma izni verilmedi, ortalık karıştı