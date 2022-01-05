Babadan oğula kebap arası uyuşturucu servisi

Hatay’ın Erzin ilçesinde bir uyuşturucu ticareti ihbarını değerlendiren polis, baskın yaptığı adrese gönderilen kebap dürümü içinde uyuşturucu yakaladı. Uyuşturuculu kebabın adreste yakalanan H.Ş.'nin babası tarafından gönderildiği öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

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Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik sürdürülen çalışma kapsamında Erzin’de uyuşturucu operasyonları yapıldı.

Yapılan bir ihbar üzerine H.Ş. adlı şahsa babası M.Ş. tarafından kurye aracılığıyla gönderildiği belirlenen kebap dürüm içerisine gizlenmiş kağıda sarılı uyuşturucu ile M.Ş.’nin yapılan üst aramasında 1,7 gram eroin, İ.Ç. adlı kişinin yapılan üst aramasında ise 6,3 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen İ.Ç. ve M.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)