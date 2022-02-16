Bacağından vurulan Çakıcı’nın yeğeni: Ateş edenleri görmedim

İstanbul’da Alaattin Çakıcı’nın yeğeni Adem Çakıcı otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Çakıcı bacağından yaralanırken, araca 5 kurşun isabet ettiği öğrenildi. Poliste bilgisine başvurulan Çakıcı, ateş açanları görmediğini söyledi.

Habip ATAM

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Olay, dün saat 22.30 sıralarında İstanbul E-5 Zeytinburnu Cevizlibağ mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Adem Çakıcı, şoförü M.K.'nın kullandığı aracıyla seyir halindeyken, yanlarına başka bir araç yanaştı.

Saldırganlar Çakıcı'ya doğru 5 el ateş etti. Aracın cam ve kapılarına denk gelen 5 kurşundan biri Çakıcı'nın sağ bacağına isabet etti. Yaralanan Adem Çakıcı'nın şoförü M.K., aracı İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü.

‘SALDIRGANLARI GÖRMEDİM'

Olayla ilgili İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Mağdur olarak ifadesi alınan Adem Çakıcı'nın ateş açanları görmediğini, saldırganların otomobille mi motorla mı geldiklerini bilmediğini söylediği öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE VURULDU

Hayati tehlikesi bulunmayan Adem Çakıcı daha önce de silahlı saldırıya uğramıştı. Kadıköy'de bir restoranda 2017'de yaşanan olayda, 2 saldırgan ateş açmıştı. Adem Çakıcı o saldırıda 5 kurşunla yaralanmıştı.

Adem Çakıcı, İzmir'de 2007’de düzenlenen ‘Veliaht’ operasyonunda 14 adamıyla gözaltına alınmıştı.

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