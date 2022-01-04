Bahçeli, Kurtulmuş ve Arınç’ı hedef aldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında isim vermeden İBB'ye yönelik teftiş konusunda açıklamalarda bulunan AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’a ve teftiş sürecinin İmamoğlu’nun olası adaylığını güçlendireceğini belirten TBMM eski Başkanı Bülent Arınç'a tepki gösterdi. Bahçeli, Kurtulmuş için, " Senin varmak istediğin yer neresi, yapmak istediğin nedir?" ifadelerini kullanırken, Arınç'a da "Siyasete devam etmek için CHP'de yer mi yapıyorsun? Kaybettiğin itibarını Halk TV'de mi arıyorsun?” diye sordu.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin bugünkü grup toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, İBB’ye yönelik teftiş konusunda konuşan AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'a ve teftiş sürecinin İmamoğlu'nun tabi adaylığını güçlendireceğini belirten TBMM eski Başkanı Bülent Arınç’ı isim vermeden sert tepki gösterdi.

“CHP’DE YER Mİ YAPIYORSUN? KAYBETTİĞİN İTİBARINI HALK TV’DE Mİ ARIYORSUN?”

Bahçeli, Bülent Arınç’ın teftiş açıklamasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Özel teftişten dolayı endişeli ve üzüntülü olduğunu söyleyen, sürecin İmamoğlu'nun tabi adaylığını güçlendirdiğini ifade eden, bizim de bu niyette olduğumuza yönelik kuşkularını paylaşan sulu gözlü siyasetçi sana soruyorum, siyasete devam etmek için CHP'de yer mi yapıyorsun?

Kaybettiğin itibarını Halk TV ekranlarında mı arıyorsun? Önyargıyla teftiş sürecinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'yla ilgili bir mesele olmadığını iddia edenler siz nasıl bir kafaya sahipsiniz?”

“SENİN VARMAK İSTEDİĞİN YER NERESİ, YAPMAK İSTEDİĞİN NEDİR?”

Bahçeli, İBB’ye yönelik teftiş konusunda açıklamalarda bulunan Numan Kurtulmuş’u da tepki gösterdi. Bahçeli, “Bununla iktifa etmeyip, “TSK'nın içerisinde bazı FETÖ'cülere karşı operasyon yapılması hükümetin TSK'ya tavrını mı ortaya koyar” sorusuyla teftiş sürecini baltalamak isteyen, dönemin Genelkurmay Başkanı'nı, bugünün Milli Savunma Bakanı'nı töhmet altında bırakan saygıdeğer siyasetçi, senin varmak istediğin yer neresi, yapmak istediğin nedir?” diye sordu.

NUMAN KURTULMUŞ NE DEMİŞTİ?

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, geçen hafta konuk olduğu Habertürk TV'de özetle şu ifadeleri kullanmıştı:

“Türkiye terörle mücadele ediyorsa dağda, şehirde ve aynı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarda da bu mücadeleyi yapar. TSK’da, Emniyet’te bazı FETÖ artıklarıyla ilgili soruşturmalar yürütülüyor, kimse ‘nereden çıktı bu soruşturma’ demiyor.

Mücadeleyi sürekli yaparsınız. Aynı mantıkla devam edersek TSK’nın içerisinde bazı FETÖ’cülere karşı operasyon yapılması hükümetin TSK’ya karşı tavrını mı ortaya koyar? Hayır, terörle mücadelede bir süreklilik vardır.

Milli Eğitim Bakanlığı’nda operasyon yapılırsa bakanlığı mı suçluyoruz? Bunlar ayıklamanın devletin bir gereğidir.

Burada terör örgütlerine karşı mücadelenin doğal bir mücadelesi olarak bunu görmek lazım, İBB samimi ise bu noktada Bakanlık teftişlerine yardımcı olmaları gerekir, gereken bilgi ve belgeleri takdim etmek gerekir.”

BÜLENT ARINÇ NE DEMİŞTİ?

Halk TV'den İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan TBMM eski Başkanı Bülent Arınç da İBB’ye yönelik teftiş hakkında şunları söylemişti:

“Ekrem Bey’in önüne geçenler şunu düşünmüyorlar: Bu kişiye yanlış yaparsanız bizim halkımızın gönlünde mağduriyete karşı duyarlılık var. İkincisi, söylediklerinizin doğru olmadığı ortaya çıkarsa kendinizi yıpratırsınız.

Yapılmak istenen şeyin hiçbir anlamı yok. Süleyman Soylu’yu yanlış bulduğumu ifade etmeliyim. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu gelişmelerden ne çıkabileceğini, çok iyi bir hesap adamı olduğu için bilmesini isterim.

“YIPRANMAZ, DAHA DA GÜÇLENİR”

Bu şekliyle giderse, Ekrem Bey önümüzdeki seçim İstanbul’a belediye başkanı olmak isterse hiçbir şey yapmasına gerek kalmadan, emin olun yüzde 50’nin üstünde gelir. Ötesini düşünmek bile istemem.

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda spekülasyona girmek istemem. Kayyum da atasalar, dedikodularla onu yıprattıklarını da zannetseler, yıpranmaz, daha da güçlenir. Partisini de kendisini de güçlendirir. Bugünkü çabaların boş olduğuna bakarak işi yargıya havale edecek bir sistem kurmak lazım.”