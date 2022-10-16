Bahçeli yine Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı

Konya'da düzenlenen mitingde konuşan HHP lideri Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti şaibelidir, A'dan Z'ye şüphelidir. Hangi sözleri aldı, hangi sözleri verdi. Cumhurbaşkanlığı adayı için kimlerle temas içinde oldu" ifadelerini kullandı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Konya'da “2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net” temalı açık hava toplantıları kapsamında Konya’da düzenlenen mitingde konuştu.

“Milletçe el birliği yaparak bu sıkıntılı günlerin üstesinden geleceğiz” diyen Bahçeli’nin konuşmasından satırbaşları şöyle;

*Türkiye, enerjinin ağırlık merkezine konuşlanmak üzeredir. Türkiye’nin başarısı, dengeli, dürüst ve çok boyutlu dış politikanın mahsulüdür.

KILIÇDAROĞLU’NU HEDEF ALDI

*Atatürk yaşamış olsaydı, bugünkü CHP’nin gözünün yaşına bakmaz, kulaklarından tuttuğu gibi kapının önüne koyardı.

*Kılıçdaroğlu, ABD’ye gitti. New York’ta sokağa düştü, gizli ve gizemli toplantılar yaptı, Pennsylvania istikametini takip ederek 8 saatlik bir süre içinde ortadan kayboldu.

*Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyareti şaibelidir, A’dan Z’ye şüphelidir. Hangi sözleri aldı, hangi sözleri verdi. Cumhurbaşkanlığı adayı için kimlerle temas içinde olduğu az çok malumumuzdur.

*Bu Kılıçdaroğlu içimizdeki zalimlerin Truva atıdır. Bu Kılıçdaroğlu ve zilletin diğer partileri emperyalizmin maşasıdır. Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi gayri milli, gayri ahlaki, gayri meşru bir savrulmanın tam göbeğindedir.

*Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna’nın yanında olmayız diyen bir Kılıçdaroğlu’na milli demek mümkün müdür?

*Akıl ve ahlak sahibi olduğu söz konusu mudur? Kılıçdaroğlu, ABD’de Batı uygarlığının bir parçası olmak istiyoruz demiş. Sayın Kılıçdaroğlu soruyorum sana uygarlıktan anladığın nedir? Uygarlığın tarifi senin kitabında nasıl yapılmıştır? Türk İslam uygarlığını nereye koyacaksın?

*Zillet ittifakı itiraf etmese de biz büyük bir uygarlığın varisleriyiz.

“BİZİM ADAYIMIZ NETTİR”

*Buradan söylüyorum Zillet ittifakının gelecekte yeri olamaz. Bu ittifakın adayı kim olursa olsun Türk milletine sökmez. Hamd olsun bizim adayımız belli, kararımız nettir.

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