Bahçeli’nden İmamoğlu açıklaması: Bir saniye bile olsa makamında duramaz

Partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2021 yılında dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeleri değerlendirdi. İBB'deki terör soruşturmasını da hatırlatan değinen Bahçeli'nin hedefinde İBB başkanı Ekrem İmamoğlu vardı. Bahçeli İmamoğlu için "Bir saniye bile olsa makamında duramaz" ifadelerini kullandı.

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli’nin satırbaşları şöyle:

* 2021 yılını geride bırakarak yeni yıla yeni umutlarla girmiş oluyoruz. Muhatap olduğumuz tehditlerle başa çıkabilmek için dört başı mahmur bir tarih şuuruna sahip olmamız lazım.

* Süte su katan, kana ekmek doğrayan, vicdanı esir kampına düşen, iradesi dümen, ilkesi duman olan kim varsa tanımalıyız, ipliklerini de pazara çıkarmalıyız.

* 6 Ocak'ta ABD Kongre baskınıyla çetin geçeceği belli olan 2021 yılında demokrasi ayıpları, hukuk kayıpları, insan hakkı ihlalleri, asimetrik kapışmalar, ekonomik saldırılar, insani dramlar, doğal afetler, kanlı darbeler, çok kutupluluk sancıları yaşanmıştır.

* Tehditlerle başa çıkabilmek, maruz kaldığımız tehlikeleri her cephede karşılayabilmek için dört başı mağrur bir tarih şuuruna ve Millet sevgisine sahip olmamız lazımdı. Yaşadığımız her anın bizlere vermiş olduğu derslerle kimin dost kimin düşman olduğu anlayabilmeliyiz.

* Mensubiyetinden onur duyduğumuz bir Milletimiz vardır. Elbette sorumluluklarımız ağırdır. 2021 yılını teferruat ile yorumlamalıyız. 2022’de millet ve ülke yararına olanları temin ve takip etmek başlıca görevimizdir.

“MAAŞLARDAKİ İYİLEŞTİRMEYİ SÜRATLE GERÇEKLEŞTİRMELİYİZ”

* Salgın tüm dünyayı vahim şekilde etkilemektedir. Corona virüsten ölüm sayısı dünyada 5.5 milyona dayanmıştır. Ekonomiden ticarete, diplomasiden siyasete virüsün tahribatı hakimdir.

* Ülkemizde vakaların artış trendinde olması üzerinde durulması gereken bir husustur. Salgın yokmuş gibi davranmak çok riskli ve tehlikelidir. Deniz kenarına ev yapan çok dalga görecektir.

* 2022 yılında corona virüsün yenilmesi her insanımızın ortak mücadeleye dahil olmasına bağlıdır.

* Ebelerimiz, hasta bakıcılarımız, hemşirelerimiz, doktorlarımız fedakarlıkla çalışmaktadır. Onlara minnet ve şükran duyuyoruz. Maaşlarındaki iyileştirmeyi süratle gerçekleştirmemiz şarttır.

TÜRKİYE MEDENİYET MÜCADELSİNDE ZAAFA DÜŞMEYECEKTİR

* 2022 yılının bir yandan corona illetinden kurtuluş için ümit verici bir yıl olması diğer yandan da bu virüsün ardından yeni dünya mimarisine hazırlık dönemi olarak geçmesi samimi dileğimdir.

* Türkiye karmaşıklaşan milletler ve medeniyetler mücadelesinde zaafa uğramayacak, zaaf düşmeyecektir. Cumhur İttifakı bu mücadelenin yılmaz öncüsü, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de yıkılmaz övüncüdür.

* Virüs istilası insanın iradesinden daha üstün değildir. Dayanışma ve yardımlaşmanın engin mirası ile biz bu virüsün kökünü kazıyacağız.

* Corona virüsten hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Hastalık ile boğuşan vatandaşlarımıza şifa diliyorum. Önce sağlık diyoruz.

“DİN BİLMEZLER, DİYANET TANIMAZLAR”

* Türkiye aşıya ihtiyaç duyan ülkelere yardımcı olmuştur. Milli ve manevi değerlerimize kim sataşıyorsa değil bu dünyada Mahkeme-i Kübra’da bile davacıyız.

* Ağzının dikişleri patlamış bir CHP milletvekili Kur’an kurslarına ortaçağ zihniyeti demiştir. Ya ortaçağı bilmiyor ya Kuran’ı bilmiyordur.

* İman nasip işidir, Allah’ın ikramıdır. İnanıp inanmamak herkesin kendi bileceği iştir ama dinimize, inancımıza laf söyletmeyiz. Kuranımıza ortaçağ diyen kemiksizlere bühtan bırakmayız.

* Bu saygısız edepsiz sözden dolayı CHP Genel Başkanı'nın aziz milletimizden derhal özür, Allah'tan da af dilemesini bekliyoruz.

* Din bilmezler, diyanet tanımazlar. Cuma namazını kazaya bırakan bozuk zihniyet bu CHP zihniyetinin ta kendisidir. Allah ülkemizi de milletimizi de bunlardan korusun.

“AFGANİZSTAN’DAKİ GÖRÜNTÜLER SİMGESEL BİR TRAVMA OLARAK HAFIZALARIMIZDADIR”

* 2021 yılında öne çıkan başlıklardan birisi de Taliban’ın ikinci iktidar döneminin başlamasıdır. ABD uçağının iniş takımlarına tutunan Afganların ibretlik görüntüleri simgesel bir travma olarak hafızalarımızdadır.

* Ekonomik sıkıntılar, terör, iç karışıklık başta olmak üzere farklı nedenlerle yerinden kopan insanların küresel dengeleri çok boyutlu etkilediği malumunuzdur. Türkiye göç konusunda azami külfete kısıtlı imkanlarıyla katlanan bir ülkedir. Ne yazık ki en mağdur hale gelen ülke Türkiye’dir.

* 2022 yılında göç probleminin çözüme kavuşturulması ertelenemez bir hedef olmalıdır. Türkiye’ye sığınan sığınmacıların kendi ülkelerinde huzurlu bir ortamın inşa edildikten sonra gönüllü şekilde gönderilmesi gerekir.

RUSYA-UKRAYNA KRİZİ

* Göçmen akınının yanında küresel cepheleşmeler artış kaydetmiştir. Rusya-Ukrayna gerginliğinin nereye varacağı kısa sürede anlaşılacaktır. Temennimiz anlaşmazlıkların uzlaşma ile düğümlenmesidir.

* Nükleer savaştan bahsedilmesi bir başka vahim risktir. Soğuk savaş şartlarına adeta geri dönülmüştür. Yeni bir işgal denemesi vahim sonuçlar doğuracaktır.

* Yunanistan’ın silahlanma yarışı, Ege’de hukuku çiğnemesi, deniz yetki alanlarımıza musallat olması hazmedilemez bir konudur. PKK’ya, FETÖ’ye kucak açan devlet sabrımızı test etmekten acilen vazgeçmelidir.

* Zalim emellerinin sonu hezimet olacaktır. Fransa’dan aldıkları savaş uçaklarına fazla güvenmesinler. Kimse bize güç gösterisi yapmasın.

* Ege ya barış denizi olacaktır ya da Türk milleti bir zafere daha kanı ile canı ile imza atmayı bilecektir. Yunanistan hala vakit varken komşuluk hukukuna dönmelidir.