Bahçeli’den ‘dava arkadaşım’ dediği Abbullah Çatlı’nın annesi için taziye mesajı
MHP lideri Devlet Bahçeli, Abdullah Çatlı’nın annesi Remziye Çatlı’nın vefatı dolayısıyla, sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Abdullah Çatlı'nın annesi Remziye Çatlı'nın vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, “Dava arkadaşım ve öğrencim merhum Abdullah Çatlı'nın muhterem anneleri Remziye Çatlı Hanımefendi hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye rahmet ve mağfiret, Çatlı ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.