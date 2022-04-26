Bahçeli’den Gezi Davası yorumu

MHP lideri Bahçeli Gezi Davası'ndan çıkan hapis cezaları ile ilgili soru üzerine, “Yargıya saygı duyulmalıdır. Konu üzerinde uzun yıllar tartışmalarla bunu önlemeye çalışanlar da yargının bu kararıyla saygılı olarak her şeyi artık kabullenmek durumunda olmalıdır” dedi. Bahçeli partiden istifa eden Süleyman Sazak’ın, Kavala paylaşımı için de "Bizimle bir ilişkisi kalmamıştır” ifadesini kullandı.

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MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısı sonrasında salondan ayrılırken TBMM'de gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davada iş insanı Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis; Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay ve tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18'er yıl hapis cezası verdiğinin anımsatılması üzerine Bahçeli, “Yargıya saygı duyulmalıdır. Konu üzerinde uzun yıllar tartışmalarla bunu önlemeye çalışanlar da yargının bu kararıyla saygılı olarak her şeyi artık kabullenmek durumunda olmalıdır” dedi.

MHP'den istifa eden Süleyman Sazak'ın “Bugünden itibaren Osman (Kavala) kardeşimdir” sözlerinin hatırlatılması üzerine ise Bahçeli, “Sayın Süleyman Sazak'ın bizimle bir ilişkisi kalmamıştır” dedi.

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