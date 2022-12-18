Bahçeli’den İmamoğlu’na sert tepki: Saraçhane tiyatrosu fırsatçılıktır

MHP lideri Bahçeli; siyasi yasak kararı verilen ve 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan İBB Başkanı İmamoğlu'na sert tepki gösterdi.

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MHP lideri Devlet Bahçeli, Mersin’de düzenlenen mitingde konuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen cezaya değinen Bahçeli, şu ifadeleri kullandı;

“SONUÇLARINA KATLANMALI”

*İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında 14 Aralık 2022 tarihinde verilmiş kesin olmayan 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis kararından sonra Saraçhane tiyatrosu düzenleyenlerin devlete, hükümete ve Türk yargısına saldırması en hafif tabirle fırsatçılıktır.

*İBB Başkanı bir suç işlemişse bunun sonuçlarına elbette katlanmalıdır. Bu şahsın ne üstünlüğü vardır? Bu şahsın hukuki sorumsuzluğu diye bir şey söz konusu mudur?

*Henüz mahkeme kararı açıklanmadan halkı Saraçhane’ye davet eden Belediye Başkanı, sonuç açıklanmadan apar topar yola koyulan İP Başkanı, altılı masaya Saraçhane dayatması yapmak ve Kılıçdaroğlu’na operasyon çekmek için harekete geçmişlerdir.

*Birbirlerine kazık atanların, yargı kararını kucaklaşarak ve sevinç çığlıkları içinde karşılayanların, ‘yeni başlıyoruz’ diyenlerin gizli kapaklı işler çevirdiğini görmemek için sadece kör değil akli ve zihni melekeleri de kaybetmek lazımdır.

“ALAYI SAMİMİYETSİZ”

*İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı olarak sivriltmeye çalışan, Kılıçdaroğlu’na çalım üstüne çalım atmak için her durumdan istifadeye çalışan siyaset bezirganlarının altılı masaya dinamit fırlattığı ayan beyan ortadadır.

*Bu tipler siyasetin en güvenilmez simalarıdır. Kılıçdaroğlu’nu tuzağa düşürmek amacıyla manevra yapanlara en büyük cevabı CHP’ye oy veren kardeşlerim verecektir.

*Saraçhane kumpası tutmaz. Sahte mağdurlara, ucuz kahramanlığa, kağıttan kaplanlara, mahkeme salonlarından siyaset çıkarmaya niyetlenen bukalemun siyasetçilere Türk milleti hiçbir şekilde değer veremez, saygı duymaz.

*Altılı masadaki parti başkanlarının birbirini tekzip eden konuşmalarını hiç kimse kale almaz, nitekim almamıştır. Saraçhane’de yargı kararına sarılıp ‘fırsat bu fırsattır’ diye meydana dökülen siyasetçilerin alayı birden samimiyetsizdir.

ÇOCUK GELİN AÇIKLAMASI

*Küçücük yaştaki evlatlarımızın istismarına göz yumulması söz konusu değildir. Suçlular en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Yargı sonucunu sabırla beklemek zorundayız.

*Kılıçdaroğlu’nun Adalet Bakanlığı’nın kapısına dayanması ise başlı başına sorumsuzluktur. CHP yönetiminin adalet ve hukukla derin bir sorunu vardır.

*Hiç kimse bir sapıklıktan hareket ederek de dinimizi sorgulayamaz. Hiç kimse inanan insanlarımızı zan ve töhmet altında bırakamaz.

CUMHUR İTTİFAKI’NI KUVAYI MİLLİYE’YE BENZETTİ

Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran ve vatanı kurtaran Kuvayı Millîye ruhunun, o dönemin Cumhur İttifakı olduğunu aktaran Bahçeli, şöyle konuştu:

“Zira Cumhur İttifakı, Türk milletinin ta kendisi, özlemlerinin ve özgüveninin taşıyıcısıdır. Bu ittifak, ihanetlere karşı her zaman sur örmüş, set çekmiş, baraj olmuştur. Bu ittifak, işgal ve istila girişimlerinin karşısında yer almış, her kalkışmaya canla, başla, kahramanca direniş göstermiş, bundan sonra da göstermeye aynı kararlılıkla devam edecektir. Cumhuriyetin kurucu felsefesi, muasır ve müreffeh bir gelecek fikriyatı Cumhur İttifakı’nın kurşungeçirmez, taviz ve teslim olmaz iradesine emanettir. Tevarüs ve tebarüz edilen kutlu emanet zayi edilmeyecek, zillet masalarında meze yapılmasına göz yumulmayacaktır.”

“EN UFAK DURGUNLUK EMARESİ GÖSTERMEYECEĞİZ”

Devlet Bahçeli, dualarının, dileklerinin ve dirayetlerinin ülkenin her yöresinde dalga dalga yükseldiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

*Kardeşlik bağlarımız kırılmadan, vatan sevdamız küllenmeden, millet varlığımız küflenmeden, yöresi ve kökeni ne olursa olsun 85 milyon Türk vatandaşı al bayrağın altında bir olmayı kaderi görmekten vazgeçmeden ne bir infaz hükmü ne bir linç hücresi ne de bir yenilgi hüznü bizim semtimize dahi yanaşamayacaktır.

*Cumhuriyetin 100’üncü yıl dönümünde, 1923’ün anıları tazelenecek, bu suretle geçmiş gelecekle eklemlenecektir. 100 yıl evvel kurtuluşumuzun mukavemeti Cumhuriyetin mukadderatıyla birleşmişti.

*2023’te de lider ülke Türkiye’nin müjdesi Cumhuriyetin müstesna kazanımlarıyla bu defa sadırdan sahaya, kuvveden fiile, fikirden eyleme, tefekkür alanından tatbik safhasına geçecektir. İnancımız budur, irademiz budur, gayemiz ve gayretimiz de bu kutlu amaca yöneliktir. Bu nedenle durmayacağız, en ufak durgunluk emaresi göstermeyeceğiz.