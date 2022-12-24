Bahçeli’den ‘Saraçhane’ çıkışı: Baba ile oğul çekişmeli, oğul ile abla kumpasçı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, muhalefetin İstanbul Saraçhane buluşmasına ilişkin “Karşımızdaki siyaset tablosunda bir aile dramı yaşanmaktadır. Baba ile oğul çekişmeli, babayla abla ihtilaflı, oğul ile abla kumpasçı, diğerleri de kendi siperlerinde seyirci'' dedi.

Deniz AYHAN

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 18. Dönem Siyaset ve Liderlik Okulu Sertifika töreninde açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, “Saraçhane'de rol kapma derdine düştüler.Baba ile oğul arasındaki gel-gitli sürece müdahil olan ablaların da ‘Biz de varız' çıkışı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki 2 partinin kazandığı çatık kaşlarla hatırlanıp ikilik çıkarması malum olduğunuz bir menfaat çatışmasıdır” dedi. Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

2023'E HEYECANLA BAKIYORUZ

*2023’e ümitle bakıyoruz. Türkiye yüzyılı diyoruz dünyada mıymıntı bir gezgin gibi değil bir fatih gibi duruş ve devinim göstermek için cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devamından yanayız. Altılı masa gerçeklerden peşi sıra kaçmakta, ortalığı da velveleyle, kuru hamasetle, kurşun gibi husumetle karıştırmaktadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bu bilincin ürünüdür. Cumhur İttifakı bu bilinçle tecelli etmiştir.

SARAÇHANE TEPKİSİ

*Saraçhane'de rol kapma derdine düşenlerin bu yeni yüzyılı bırakınız anlamasını, varlıklarını ibra etmeleri ve iddiayla sürdürmeleri bile akla ziyan bir haldir.

*Babayla oğul arasındaki gelgitli sürece müdahil olan ablaların biz de varız çıkışı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni iki partinin kazandığını çatık kaşlarla hatırlatıp ikilik çıkarması malumu olduğumuz bir menfaat çatışmasıdır.

*Hayatları basit hesaplarla geçenlerin hasbi olması, balığın kanat takarak uçmasını düşünmek kadar deli saçmasıdır. Karşımızdaki siyaset tablosunda bir aile dramı yaşanmaktadır.

*Baba ile oğul çekişmeli, babayla abla ihtilaflı, oğul ile abla kumpasçı, diğerleri de kendi siperlerinde seyircidir.

*Biz bu olan bitenlere zillet demeyelim de ne diyelim? Veli nimeti olan ittifak ortağına ‘çarparım' diye tehditler savuranların nesine itibar edelim?

*Siyaseti miras paylaşımına ve tarla kavgasına dönüştüren akılsız talancıların neyine bakalım, neresiyle alakadar olalım?

VUDU ÖRNEĞİ

*Karaip Adaları'nda Vudu inancına mensup muhalif gruplar, birbirlerinin üstünü başını kirletirlermiş. Karşıdakinin yüzü ne kadar kirletilirse, kirleten o kadar çok itibar göreceğine inanırmış. İşte zillet ittifakının durumu tamı tamamına budur.

*Türkiye'ye çamur atmakla kalmıyorlar, birbirlerini de çamura batırıyorlar. Bu yüzden Cumhurbaşkanı adayı bile bulamıyorlar, bir aday üzerinde uzlaşamıyorlar.