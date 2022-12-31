Bakan Akar: 4 bin 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bu yılın başından itibaren 4 bin 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni yıl mesajında, “Değerli silah ve mesai arkadaşlarım, görevlerinizi büyük başarı ve fedakarlıklarla yerine getirdiğiniz bir yılı geride bırakırken, Milli Savunma Bakanlığı ailesi olarak 2023 yılına da artan bir inanç ve heyecanla hazırlanıyoruz” dedi.

Akar, küresel ve bölgesel düzeyde gelişmelerin hızlandığı; artan risk, tehdit ve tehlikelere bağlı olarak güvenlik kaygılarının en üst seviyeye çıktığı bir dönemden geçtiklerini vurgulayarak, “Bu hassas süreçte tüm gelişmeleri yakından takip etmekte, ülkemizin ve asil milletimizin savunma ve güvenliği ile ilgili her türlü tedbiri almaya gayret göstermekteyiz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına girerken Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası alanda kurduğu çok boyutlu ilişkilerle özne haline gelmiş; ülkemizin etki alanı 3 kıta, ilgi alanı bütün dünya olmuştur” ifadelerini kullandı.

‘TERÖR BELASINDAN KURTARMAKTA KARARLIYIZ’

Görev ve sorumlulukları artan Milli Savunma Bakanlığı’nın bölgesel ve küresel güvenlik için yeni yaklaşım ve stratejilerle Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve en etkili faaliyetlerini icra ettiğini aktaran Bakan Akar, “Bu kapsamda hudutlarımız, ‘Hudut namustur’ anlayışıyla; bugüne kadarki en yoğun ve en etkili tedbirler ile korunmaktadır. Terörle mücadelemiz ise ‘Terörist neredeyse hedefimiz orasıdır’ stratejisiyle başta FETÖ, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı artan bir şiddet ve tempoda aralıksız devam etmektedir. Çözüm sürecinin bittiği 24 Temmuz 2015 tarihinden bugüne kadar; yurt içinde, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 37 bin 312, bu yılın başından itibaren ise 4 bin 9 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bundan sonra da tehlike nereden gelirse gelsin, terör örgütlerine kim destek verirse versin, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar ‘ölürsem şehit, kalırsam gazi’ düsturuyla mücadele etmekte; 85 milyon vatandaşımızı terör belasından kurtarmakta kararlıyız” dedi.

‘HAK VE MENFAATLERİMİZ KARARLILIKLA KORUNMAKTADIR’

Bakan Akar, terörle mücadelenin yanı sıra denizlerdeki ve semalardaki faaliyetlere de aralıksız devam edildiğini belirterek, “Hak ve menfaatlerimiz azim ve kararlılıkla korunmaktadır. Türkiye olarak Ege ve Doğu Akdeniz’deki sorunların da uluslararası hukuka uygun, barışçıl yöntemlerle, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ve diyalog ile çözülmesi için gayret gösterirken; milli meselemiz Kıbrıs’ta da eşit egemen bağımsız iki devlet bağlamında çözümden yanayız. Ege’de ve Doğu Akdeniz’de hem kendimizin hem de Kıbrıslı kardeşlerimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumakta azimliyiz, kararlıyız ve buna muktediriz. Biz kendi güvenliğimizi sağlarken aynı zamanda dost ve kardeş ülkelerin haklı davalarını da desteklemekteyiz. Bu kapsamda başta Azerbaycan ve Libya olmak üzere dost, kardeş ve müttefiklerimizin haklı davasına destek olmakta; aynı zamanda NATO, Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve ikili anlaşmalar kapsamında Katar’da, Somali’de, Kosova’da, Bosna Hersek’te ve daha birçok coğrafyada başarıyla görev yaparak bölge ve dünya barışına katkı sağlamaktayız. Eş zamanlı olarak personelimizin niteliklerini geliştirmek için eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürmekteyiz. Bunların yanı sıra teşkilat yapımızdan personelimizin özlük haklarının iyileştirilmesine kadar reform niteliğindeki birçok yasal düzenleme hayata geçirilerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkin, caydırıcı ve saygın nitelikleri artırılmıştır” değerlendirmesinde bulundu.

‘İMKAN VE KABİLİYETLERİ ARTIRILMAKTADIR’

FETÖ ile mücadeleye de elde edilen yeni bilgi, belge ve verilerle bütüncül bir yaklaşım ve kararlılıkla devam edildiğine işaret eden Akar, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Savunma sanayii alanındaki çalışmalar da aralıksız sürdürülmekte; yerli ve milli olarak hayata geçirilen projelerle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin imkan ve kabiliyetleri her geçen gün daha da artırılmaktadır. Milli Savunma Bakanlığı olarak tüm birimlerimizle ciddiyet, samimiyet, diyalog ve koordinasyon içerisinde çalışarak yeni yılda da çok daha büyük başarılar elde edeceğimize yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Sultan Alparslan’dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve bugüne kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda bu günlere, bu seviyelere gelmemizde emeği geçen, katkı sağlayan bütün devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum. Tüm silah ve mesai arkadaşlarımıza, gazilerimize, emeklilerimize ve onların aileleri ile birlikte şehitlerimizin kıymetli ailelerine yeni yılda en samimi duygularla sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum” dedi. (DHA)