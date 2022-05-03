Bakan Derya Yanık huzurevlerini ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Maltepe ve Çamlıca huzurevlerini ziyaret etti. Huzurevi sakinleriyle bayramlaşan Bakan Yanık, "Sizin memnuniyetiniz ya da talepleriniz, hizmetleri ne kadar iyi yapıp yapamadığınızı göstermesi bakımından önemli" dedi.

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Bakan Derya Yanık ilk ziyaretini Maltepe Huzurevi’ne yaptı. Huzurevi sakinleriyle tek tek tokalaşıp, sarılarak bayramlaşan Bakan Yanık, “Bir anlamda çalışmalarımızın sağlamasını yapıyoruz. Sizin memnuniyetiniz ya da sizin talepleriniz bizim hizmetleri ne kadar iyi yapıp yapamadığınızı göstermesi bakımından önemli. Ama daha önemlisi, tüm çalışma arkadaşlarımın ve benim de etkilendiğim şey, sizlerin hayır dualarını almak. O sıcak, samimi dualarınıza mazhar olmak, en büyük mükafat. Bütün samimiyetimle söylüyorum, başka hiçbir karşılık daha kıymetli olamaz. Bulduğumuz her fırsatta sizlerle, çocuklarımızla bir araya gelmek, bizim için büyük mutluluk kaynağı oluyor” dedi.

“PANDEMİ DE İNŞALLAH BİTTİ”

Bakan Yanık daha sonra huzurevi sakinlerinin düşüncelerini paylaşmalarını istedi. Maltepe Huzurevi’nde 10 yıldır kaldığını belirten 88 yaşındaki Yüksel İnce, tek kişilik oda isteğini dile getirdi. Bakan Yanık’ın “Yüksel Teyze basının önünde talep etti, yapacak bir şey kalmadı” sözleri gülüşmelere neden oldu.

Bakan Yanık Yüksel İnce’ye, “Keşke 88 yaşında olduğunuzu söylemeseydiniz, nazar değebilir” diyerek şakalaştı.

Bir diğer huzurevi sakinin “Sizleri aramızda daha sıklıkla görmek istiyoruz” sözleri üzerine Bakan Yanık, “Bundan sonra göreceksiniz, çünkü bugüne kadar pandemiden dolayı, sizleri riske etmemek için çok dikkat ettik. Ama bundan sonra maskeler de çıktı, pandemi de inşallah bitti. Sık sık, bıktıracak kadar sık göreceksiniz” dedi. Bir huzurevi sakini ise şiir okudu.

“HAK TEMELLİ, EŞİT HİZMET SUNMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Bakanlık olarak yapılan hizmetler ve muhataplarının çocuk, genç, yaşlı 84 milyon vatandaşın tamamı olduğunu belirten Bakan Yanık, şunları belirtti:

* Vatandaşlarımıza hak temelli ve eşit hizmet sunmaya çalışıyoruz. Özellikle bugün huzurevi içinde bulunduğumuz için söyleyeceğim, yaşlılarımıza ihtiyaç duydukları tüm sosyal imkanları da temin ederek kuruluşlarımızda hizmet vermeye çalışıyoruz.

* Bugün itibariyle eğer özel bir tercihleri yoksa, özel olarak herhangi bir yerde kalmak tercihinde değilse, kapasite itibariyle bütün talepleri karşılayabilecek durumdayız.

* Bu anlamda aktif yaşlanmayı, bakanlığımızın hizmet modelleri içerisinde, özellikle büyüklerimizle alakalı aktif yaşlanmayı önemsiyoruz. Önümüzdeki süreçte ömür süresinin de, şükürler olsun, uzamasıyla beraber önümüzdeki süreci büyüklerimizin verimli, aktif bir biçimde geçirebilmeleri için de elimizden geleni, hizmet modelleri içerisinde hayata geçiriyoruz.

Bakan Yanık, pandemi süreci bittiği için, bundan sonra her fırsatta, sık sık ziyarete gelecekleri sözünü hatırlatarak, “Tahmin ediyorum bir süre sonra ‘Niye bu kadar çok geliyor Bakan Hanım? Ne işi var arkadaş? Bir rahat bırakmıyor bizi’ falan diyeceksiniz” dedi.

Bakan Derya Yanık, daha sonra Çamlıca Huzurevi’ni ziyaret ederek bayramlaştı. Çamlıca Huzurevi’ne ayda bir kez ziyaret ettiğini belirterek, bayram münasebetiyle bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu vurguladı. (DHA)