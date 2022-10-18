Bakan Dönmez’in maden faciası açıklaması istifa sesleriyle kesildi

Bartın'daki maden faciasına ilişkin TBMM'de konuşma yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Kazadan önceki son kayıtlar incelendiğinde ortamdaki metan gazı oranı önce yüzde 1,5 seviyesine ulaşmış saat 18.05 sularında. Saat 18.09’da ise son kayıt, havadaki metan oranı yüzde 1,69 olarak ölçüldüğünü göstermektedir. 18.09’dan sonra kayıt alınamadı" dedi. Dönmez'in konuşması 'istifa' sesleriyle kesildi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Amasra’daki maden faciasına ilişkin TBMM’de konuşma yaptı.

“DENETİMLERDE SORUN GÖRÜLMEDİ”

Dönmez konuşmasında ağustos ayındaki denetimlerde sorun görülmediğini söyledi. Dönmez, “Türkiye’de tüm madenleri denetlemekle görevli olan, yılda 8 bin denetim gerçekleştiren Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından maden ocakları yılda 4 kez denetlenmektedir. TTK Amasra Müessesesi’nde en son ağustos ayında yapılan denetimlerde teknik ve idari düzenlemelere aykırı bir husus görülmemiştir” ifadelerini kullandı.

SAYIŞTAY RAPORLARINA İLİŞKİN KONUŞTU

Sayıştay raporlarına ilişkin Dönmez, “Kazanın yaşandığı ilk dakikalarda Sayıştay raporları gündeme getirildi. Olaya açıklık getirmek istiyorum: 2017 ve 2019 Sayıştay raporlarında yer alan uyarıların dikkate alınmadığı iddiası ortaya atılmıştır. Soma ve Ermenek kazalarından sonra TTK’da iyileştirmeler yapılmadığı iddiaları ortaya atıldı. Yer altında metan, oksijen, hidrojensilfür ölçen sensörlerin bulunması zorunlu hale getirilmiştir. Yer altında metan, oksijen, hidrojensilfür ölçen sensörlerin bulunması zorunlu hale getirilmiştir. Çalışılan ortamda yüksek metan gazı tespit edildi ifadesi tamamen yanlıştır. Kömürün içindeki metan ile ocağın içindeki metan miktarı birbirinden farklıdır. Hiç endişeniz olmasın. En ufak ihlal varsa ortaya çıkarılıp gereği yapılacaktır. Kusurlu ya da kusursuz demedim. İlk tespitleri sizlerle paylaşıyorum” şeklinde konuştu.

4 DAKİKA DETAYI

Dönmez, bilgilendirmesine şöyle devam etti:

“Kazadan önceki son kayıtlar incelendiğinde ortamdaki metan gazı oranı önce yüzde 1,5 seviyesine ulaşmış saat 18.05 sularında. Emniyet amaçlı elektrik kesilmiştir. Saat 18.09'da ise son kayıt, havadaki metan oranı yüzde 1,69 olarak ölçüldüğünü göstermektedir. 18.09'dan sonra kayıt alınamadı. Bu patlama 18.10 sularında ulaştı. Patlama anındaki metan seviyeleri, merkezi gaz isteme sisteminde ölçülen bu. Şimdi teknik bilirkişiler, bu kayıtları tek tek değerlendirecek. Bilirkişi ve denetçiler olayı aydınlığa kavuşturacak.”

“İSTİFA” SESLERİ İLE KONUŞMASI KESİLDİ

Bakan Dönmez’in meclisteki konuşması “istifa” sesleri ile kesildi.

PATLAMADAN 24 GÜN ÖNCE ZİYARET ETMİŞTİ

Bakan Dönmez’in Bartın'ın Amasra ilçesinde patlamanın meydana geldiği Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’nü patlamadan 24 gün önce Sayıştay Başkanlığı Enerji Grup Başkanı İbrahim Özkarcı ile birlikte ziyaret ettiği ortaya çıkmıştı.

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