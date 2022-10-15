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Bakan Koca: 5 kişinin durumu ciddi

Bartın Amasra'da maden ocağındaki patlamada yaralanan ve İstanbul'da tedavi gören işçilerle ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, "6 hastamızın 5'inin durumları ciddi" dedi.

Yayınlanma: 20:28 - 15 Ekim 2022 Güncellenme:
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Bakan Koca: 5 kişinin durumu ciddi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın Amasra’daki maden ocağı patlamasında yaralanan ve İstanbul’da hastanede tedavi gören maden işçileriyle ilgili açıklama yaptı.

Koca, “6 hastamızın 5’i durumları ciddi. 5’i de solunum cihazına bağlı ve yanık yüzdeleri yüzde 65-85 arası değişmekte” ifadelerini kullandı.

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