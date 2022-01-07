Bakan Koca: Bir hasta yakını, doktoru masasındaki mermer parçasıyla darbetti

Gaziantep’te görevli İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sadık Oluk'un hasta yakını tarafından saldırıya uğradığını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bir hasta yakını, doktoru masasındaki mermer parçasıyla darp etti" dedi.

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Gaziantep'te görevli İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sadık Oluk, randevusuz muayene olmak isteyen hastanın ağabeyi tarafından masasındaki mermer isimlikle darbedildi. Başına 8 dikiş atılan Dr. Oluk şikayetçi olurken, saldırgan gözaltına alındı.

“VAHİM OLAY”

Olayla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da açıklama yaptı. “Gaziantep'te yaşanan şiddet olayı vahim” diyen Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Bir hasta yakını, doktoru masasındaki mermer parçasıyla darp etti.

* Olayın arka planında randevusuz muayene talebinin kabul edilememesi var.

* Kurallara uyulması gerekli bir uyarı, buna karşı başvurulan şiddet ise insanlık dışıdır.

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