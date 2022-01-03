Bakan Koca kritik tabloyu paylaştı! İşte bugünkü vaka ve vefat sayısı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 3 Ocak 2022 Pazartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 160 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre artış yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Havalandırması kısıtlı, kalabalık ortamlarda vakit geçirmemeliyiz. Maskeyi, bizi koruyacak şekilde takmalıyız. Sosyal mesafeyi, Omicron varyantının kolay bulaştığını bilerek ayarlamalıyız. Hijyen kurallarına uymalıyız. Aşı hatırlatma dozunu zamanında yaptırmalıyız" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 3 Ocak verilerine göre, 368 bin 913 test yapıldı.

Son 24 saatte, 44 bin 869 yeni vaka tespit edildi. 27 bin 492 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 160 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “NE YAPMALIYIZ? Havalandırması kısıtlı, kalabalık ortamlarda vakit geçirmemeliyiz. Maskeyi, bizi koruyacak şekilde takmalıyız. Sosyal mesafeyi, Omicron varyantının kolay bulaştığını bilerek ayarlamalıyız. Hijyen kurallarına uymalıyız. Aşı hatırlatma dozunu zamanında yaptırmalıyız” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 2 Ocak verilerine göre, dün 362 bin 836 test yapılmıştı. Dün, 33 bin 520 vaka tespit edilirken, 129 kişi hayatını kaybetmiş ve 22 bin 161 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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