Bakan Koca kritik tabloyu paylaştı! İşte vaka ve vefatta son durum

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 6 Ocak 2022 Perşembe gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 156 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre artış yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Katılımın fazla olduğu toplantılar, ev içi kalabalık ve uzun süreli buluşmalar, eğlence mekânları bulaşmayı artırmaktadır. Tedbirlerin önemi fazlasıyla artmış durumda" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 6 Ocak verilerine göre, 418 bin 823 test yapıldı.

GÜNLÜK VAKA SAYISINDA YENİ REKOR

Son 24 saatte, 68 bin 413 yeni vaka tespit edildi. Böylece Sağlık Bakanlığı verilerine göre, şimdiye kadar tespit edilen en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmış oldu.

Öte yandan bugün 25 bin 502 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 156 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kapalı, havalandırması kısıtlı ortamlarda, maske kullanılmayan restoran ve kafeteryalarda uzun süre kalınmamalı. Katılımın fazla olduğu toplantılar, ev içi kalabalık ve uzun süreli buluşmalar, eğlence mekânları bulaşmayı artırmaktadır. Tedbirlerin önemi fazlasıyla artmış durumda” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 5 Ocak verilerine göre, dün 417 bin 787 test yapılmıştı. Dün, 66 bin 467 vaka tespit edilirken, 143 kişi hayatını kaybetmiş ve 29 bin 316 kişi sağlığına kavuşmuştu.

İlginizi Çekebilir Omicron Türkiye'de yayılıyor! Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim ve karantina açıklaması

İlginizi Çekebilir Uzmandan korkutan Omicron uyarısı: Daha fazla insan hastalanacak

İlginizi Çekebilir 11 doz corona aşısı yaptırdı, 'Hiç nezle olmuyorum, sırt ağrılarım geçti' dedi