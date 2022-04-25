Bakan Koca: Şiddete başvuran kişi tutuklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bir hastanede şiddete başvuran kişinin tutuklandığını duyurdu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Lice ilçesinde, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Cüneyt Yaruk’un hastaneye gelerek olay çıkaran yakınının tutuklandığını duyurdu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Lice’de sağlıkta şiddete tutuklama. Bir yakını hastaneye, kaza sonrası hayatını kaybetmiş olarak getirilen ve polis memurunun silahıyla ateş ederek şiddete başvuran kişi Cumhuriyet Başsavcılığının talebi ile tutuklanmıştır. Milletimiz adına karar veren yargıya teşekkür ediyoruz” dedi.

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