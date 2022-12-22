Bakan Koca’dan sert tepki: Yaptığını beğendin mi?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, D -100 Karayolu'nda sürekli şerit değiştirerek ambulansa yol vermediği görüntülere yansıyan sürücünün tespit edilip, hakkında işlem yapıldığını duyurdu. Yaşananlara tepki gösteren Sağlık Bakanı Koca ise araç sürücüsüne seslendi, "Yaptığını beğendin mi?" dedi.
Maltepe’den Pendik’e hasta almaya gittiği belirtilen ambulansa önünde ilerleyen otomobil sürücüsü yol vermedi.
Sürekli şerit değiştirerek ambulansın yolunu kapatan sürücü tepkiye neden oldu. Ambulanstakiler yol vermeyen otomobili görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.
YAKALANDI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Ambulansa yol vermeyen sürücüye; geçiş üstünlüğü bulunan araçlara yol vermediği, kamunun huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullandığı, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiği için idari para cezası uygulandı, sürücü belgesi geçici olarak geri alındı” ifadelerine yer verdi.
BAKAN KOCA: YAPTIĞINI BEĞENDİN Mİ?
Ambulansa yol vermeyen aracın plakasını sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “34 DGS 012 Dün gece, İstanbul Maltepe D-100 Karayolunda, arkanda ambulans varken yaptığını beğendin mi?” ifadelerini kullandı.