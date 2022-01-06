Bakan Kurum’dan CHP’ye ‘Orta Çağ’ eleştirisi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "CHP'ye gönül veren kardeşlerimizin de rahatsızlık duyduğu bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Hani birileri 'zulüm 1453'te başladı' diyorlar ya. Aslında onlar Batı'nın zulümle, cehaletle, adaletsizlikle doldurduğu o karanlık çağın, ecdadımız tarafından kapatılmasına dayanamıyorlar, buna tahammül edemiyorlar" dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Konya Tanıtım Günleri programına katıldı. Yenikapı Etkinlik Alanı’nda düzenlenen Konya Tanıtım Günleri’ne Kurum’un yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz de katıldı.

“CHP’NİN KARANLIK ORTA ÇAĞ ZİHNİYETİ YENİDEN HORTLAMIŞ”

Murat Kurum, şunları söyledi:

* Biz milletimizin emanetine sahip çıkmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Tabii biz milletimiz için sahada koştururken, bir de bakıyoruz ki, CHP’nin karanlık Orta Çağ zihniyeti yeniden hortlamış. Şu anda biz neredeyiz? Şu anda biz Yenikapı’dayız.

* Sultan Fatih’in; Batı’nın karanlık Orta Çağ’ını kapattığı yerdeyiz. Yeni çağı başlattığı İstanbul’dayız. Müsaadenizle ben CHP’ye gönül veren kardeşlerimizin de rahatsızlık duyduğu bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Hani birileri ‘zulüm 1453’te başladı’ diyorlar ya. Aslında onlar Batı’nın zulümle, cehaletle, adaletsizlikle doldurduğu o karanlık çağın, ecdadımız tarafından kapatılmasına dayanamıyorlar, buna tahammül edemiyorlar.

* İstanbul’un fethini hazmedemeyenler işte bugün de o fetihler açan, medeniyetler inşa eden inancımızı, geleneklerimizi hazmedemiyorlar. Fatih’in torunlarının, dedelerinin izinden gitmesini, milli ve manevi değerlerini öğrenmelerini sindiremediler. Neymiş, çocuklarımızın Kur’an öğrenmesi Orta Çağ zihniyetiymiş. Bu tip açıklamalar, milletimizin bunların zihniyetini ve kodlarını yeniden görmesi için son derece önemlidir.

* İşte, Türkiye’yi bu zihniyetin götürmek istediği Orta Çağ karanlığından aydınlığa ulaştıran Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız, başkomutanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’dır.

“NE OLDU DA BİR ANDA BU KARANLIK ZİHNİYETLERİ ORTAYA ÇIKTI?”

Kurum, şu ifadeleri kullandı:

* Şu ana kadar takiyye yapa yapa geldiler. Peki, ne oldu da bir anda bu karanlık zihniyetleri ortaya çıktı? Ben söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde ülkemiz ihracatta rekorlar kırıyor, büyüme oranlarında hızlı bir ivme yakalıyor.

* Yine asgari ücret ve memur maaşlarında büyük artışlar yapılıyor, dev yatırımlarla istihdam artırılıyor, kur oyunlarıyla fırlatılan dolarlar, dövizler dengeye getiriliyor. İşte bakın hepsi ülke ekonomisi kötüye gidecek diye beklerken, dolar 25 lirayı görsün diye ellerini ovuştururken, bir anda beklemedikleri bir şokla karşılaştılar. Daha nice şoklar yaşamaya devam edecekler.

* Çünkü biz bu canımız bu tende durdukça; milletimize hizmet etmeye, değerlerimizi yaşatmaya, çocuklarımızı yetiştirmeye, gençlerimizi büyük Türkiye idealine hazırlamaya; aşkla, şevkle ve ısrarla devam edeceğiz.

“ZEYTİNBURNU BEŞTELSİZ MİLLET BAHÇEMİZİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Kurum, şunları söyledi:

* Burada bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah, gelecek hafta yine kadim başkentimizde olacağız. Aziz İstanbullularla, sizlerle birlikte içerisinde; biyolojik gölet, çocuk oyun alanları, koku ve ses bahçeleri, açık hava sergi alanı, meyve bahçeleri, çok amaçlı etkinlik çayırı, bisiklet ve yürüyüş yollarının bulunduğu 55 bin metrekare büyüklüğündeki Zeytinburnu Beştelsiz Millet Bahçemizin açılışını gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizi bu güzel açılışımıza davet ediyorum. DHA