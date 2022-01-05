Bakan Özer’den Milli Eğitim Müdürü ve okul müdürüne: Siz ne biçim adamsınız, siz ne iş yaparsınız?

Şanlıurfa'da ziyaret ettiği okulda gördüğü eksiklikler nedeniyle il milli eğitim Müdürü ile okul müdürüne tepki gösteren Milli Eğitim Bakanı Özer, "Siz ne biçim adamsınız, siz ne iş yaparsınız? Para istediniz de para mı vermedik. Bu çocukları niye böyle mahzun halde bırakıyoruz. Gezdirdiğiniz okullar böyleyse gezdirmediğiniz okullar nasıl" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şanlıurfa Valiliği’nde İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

Şanlıurfa’ya 2022 yılında mevcut yatırımlara ilave olarak 73 yeni eğitim birimi yapacaklarını söyleyen Bakan Özer, “14 yeni ilkokul, 19 yeni ortaokul, 1 lise ve 39 anaokulu olmak üzere toplam 73 yeni eğitim birimini Şanlıurfa’ya kazandırmış olacağız. Şanlıurfa’nın 2021 yılı içerisinde almış olduğu bakım, onarım, yıkım, yapımla ilgili yaklaşık 200 milyon liralık bir ödeneği göz önüne alındığı zaman bugün itibariyle Şanlıurfa’ya 1 milyar TL’nin üzerinde yeni yatırım kazandırmış oluyoruz” dedi.

“SİZ NE BİÇİM ADAMSINIZ?”

Daha sonra Halilurrahman Ortaokulu’na geçen Bakan Özer, sınıfları dolaşarak incelemelerde bulundu.

Öğrencilerin okula basketbol sahası yapılması isteği üzerine Milli Eğitim Müdürü’ne gereğinin yapılması yönünde talimat veren Özer, “Siz ne biçim adamsınız, siz ne iş yaparsınız? Para istediniz de para mı vermedik. Bu çocukları niye böyle mahzun halde bırakıyoruz. Gezdirdiğiniz okullar böyleyse gezdirmediğiniz okullar nasıl!” ifadelerini kullandı. DHA

İlginizi Çekebilir Bakan Özer: İnşallah tarih olacak

İlginizi Çekebilir Bakan Özer: Meslek liselerinin geliri 678 milyon liraya ulaştı