Bakan Pakdemirli : Bu sene 55 helikopterle yangın sezonuna giriyor olacağız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadeleyle ilgili, "Geçen yıl 39 helikopterle girmiştik, bu sene 55 helikopterle inşallah yangın sezonuna giriyor olacağız. 3 olan uçak sayımızı da 20'ye çıkarmayı hedefliyoruz. 4 olan insansız hava aracı sayımızı da 8'e çıkarmayı planlıyoruz" dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çatalca’da bir kafede Silivri ve Çatalca muhtarlarıyla bir araya geldi.

Pakdemirli, “Geçen yıl 39 helikopterle girmiştik, bu sene 55 helikopterle inşallah yangın sezonuna giriyor olacağız. 3 olan uçak sayımızı da 20’ye çıkarmayı hedefliyoruz. 4 olan insansız hava aracı sayımızı da 8’e çıkarmayı planlıyoruz. Savunma Sanayi Başkanlığınca da şu anda uçak alım süreci devem ediyor. Burada İnşallah 5 amfibik uçak, 15 tanker uçak 55 helikopter bunların da gerek alım, gerekse kiralama ihale süreçleri şu anda başlamış durumda. İnşallah en yakın zamanda bunlar tamamlanacak. 5 tane uçağın satın alma sürecinin de bu ay içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz. uçağın satın alma sürecini bu ay içinde tamamlamayı planlıyoruz. Önemli olan biz satın aldıktan sonra kiralamalarla hizmetlerimize devam ediyor olacağız” şeklinde konuştu.

DHA

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