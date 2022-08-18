Bakan Soylu’dan ‘kaçak göç’ görüşmesi
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bakanımız Sn. Süleyman Soylu, Afganistan Geçici Hükümeti Mülteciler ve Geri Dönüşler Bakan Yardımcısı Sn. Muhammed Arsala Kharoti’yi kabul etti" denildi.
İçişleri Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Bakanımız Sn. Süleyman Soylu’nun, Afganistan Geçici Hükümeti Mülteciler ve Geri Dönüşler Bakan Yardımcısı Sn. Muhammed Arsala Kharoti'yi kabulünde kaçak göç ve Türkiye'de yakalanan düzensiz göçmenlerin geri gönderilmesi ile insani yardımlar konuları değerlendirildi” ifadeleri kullanıldı.