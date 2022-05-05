Süleyman Soylu: Suriyeliler gidince iş adamları isyan edecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "1 milyon insan gidecek, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla projeyi hazırladık. Bu insanlar gidince önce iş adamları isyan edecek" diye konuştu.

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Standart boyut

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir televizyon kanalında gündeme dair açıklamalarda bulundu…

Bakan Soylu, 1 Temmuz itibarıyla otoyollarda hız sınırının artırılacağını açıkladı.

Soylu'nun yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

HIZ LİMİTİ AÇIKLAMASI

*1 Temmuz itibarıyla çalışmalar hazırlıyoruz. Standartların ilgili yollarda bunu karşılayabileceğini duyurdu. Hız limitlerini biraz daha arttıracağız.

*120 km ve otobanlarda 132 km olan hızlar arttırılacak. Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul İzmir Otoyolu ve Ankara- Niğde otoyolu bu seviyeleri kaldırabilecek seviyede.

*1 milyon insan gidecek, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla projeyi hazırladık. Bu insanlar gidince önce iş adamları isyan edecek.

* İstanbul'da şu anda toplam 500 bin kayıtlı Suriyeli var. Türkiye'de toplam 3 milyon 762 bin 386 Suriyeli var. Avrupa Birliği, Türkiye’nin göçmen deposu olmasını istiyor.

“HEPSİ BİR MERKEZDEN YÖNETİLİYOR”

“Ümit Özdağ’ın yaptığı Soros taktiğidir. Lübnan’da çekilen görüntüler. Türkiye diye servis edildi. Hepsi bir merkezden yönetiliyor.

* Sessiz İstila filminin parası nereden geldi? Bunlar bu ülkenin çocukları değiller, açık ve net söylüyorum bunlar birilerinin çocukları olmuşlar.

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