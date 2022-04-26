Abone Ol

Bakan Soylu’dan sert sözler: Vesayetin yetiştirmeleri, Batı’nın beslemeleri…

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Vesayetin yetiştirmeleri, Batı'nın beslemeleri, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a dil uzatıyorlar" dedi.

Yayınlanma: 20:07 - 26 Nisan 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Bakan Soylu’dan sert sözler: Vesayetin yetiştirmeleri, Batı’nın beslemeleri…

2013’teki Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı davada karar çıktı. Mahkeme, Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gezi davası kararı sonrasında yaptığı açıklamada “Gezi özgürdür. Kavala özgürdür. Bugün tutukladığı bütün arkadaşlarımız özgürdür. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır. Hesap verecektir. And olsun! And olsun! And olsun!” dedi.

BAKAN SOYLU’DAN SERT SÖZLER

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Vesayetin yetiştirmeleri, Batı’nın beslemeleri, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a dil uzatıyorlar. Çirkin yüzlü, çirkin sözlü hakaret sahipleri; Siz, size yakışanı yaparsınız, biz, bize yakışanı…” dedi.

AKP'den CHP'ye Gezi davası tepkisi İlginizi Çekebilir AKP'den CHP'ye Gezi davası tepkisi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
AKP Bülent Turan CHP gezi Gezi Parkı İçişleri Bakanı mahkeme Özgür Özel Recep Tayyip Erdoğan savcı sosyal medya Süleyman Soylu