Bakan Süleyman Soylu’dan ‘müzik yasağı’ açıklaması
Bakan Süleyman Soylu, saat 24.00'ten sonra müzik yasağının kaldırılmasına ilişkin açıklama yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, müzik yasağının kaldırılmasına ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Soylu, “Kültür Bakanlı’ğımız ve Sağlık Bakanlığı’mızla konuyu değerlendireceğiz” diye konuştu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Müzik yasağıyla ilgili de bilim kurulunun aldığı bir karar yok. Onun da yakın zamanda kalkacağı kanaatindeyim” ifadelerini kullanmıştı…