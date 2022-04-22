Bakan Varank’tan Kılıçdaroğlu’na: Yalanla şov yapıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesilmesiyle ilgili "İşte şimdi çıkmış evinde güya elektriği kesilmiş şov yapıyor. Yalanla şov yapıyor. Değerli kardeşlerim, çıkıyor diyor ki; 'Bu ülkede 4 milyon hanenin elektriği kesik'. Külliyen yalan" dedi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, helikopterle Karaman’a geldi. Valilik ve Belediye Başkanlığı’nı ziyaret eden Bakan Varank, Aktekke Camisi’nde cuma namazını kıldı. Bakan Varank daha sonra AKP İl Başkanlığı’na ziyarette bulundu. Varank, burada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriklerinin kesilmesiyle ilgili şunları söyledi:

* İşte şimdi çıkmış evinde güya elektriği kesilmiş şov yapıyor. Yalanla şov yapıyor. Değerli kardeşlerim çıkıyor diyor ki, bu ülkede 4 milyon hanenin elektriği kesik. Külliyen yalan. Bakanımız biraz önce açıkladı. 280 bin abonenin şu an da elektriği yok. Bütün abone grupları içerisinde 280 bin aboneden bahsediyoruz. Yüzde 1 bile değil.

* Binde 6 abonenin şu anda elektriği yok. Bunların önemli bir kısmı da elektriğini yaylada, yazlıkta kullananlar, çeşitli vesilelerle kestiren var. Yazın geldiğinde tekrar açtıran var. Bunların tamamı da bunu ödeyemediği için bu elektrikler kesik değil.

“HADİ KURUN SANTRALLERİ, ÇİFTÇİLERE BEDAVA ELEKTRİK VERİN”

Bakan Varank, MHP İl Başkanlığı’nı da ziyaret ettikten sonra Piri Reis Kültür Merkezi’nde düzenlenen Mevlana Kalkınma Ajansı ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının toplu açılış törenine katıldı. Bakan Varank, burada da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Bakan Varank, Kılıçdaroğlu’nun Şanlıurfa’da, belediye başkanlığı seçimlerini kazandırdıkları taktirde çiftçiye elektriği bedava verecekleri yönündeki açıklamalarını hatırlattı. Varank, şunları söyledi:

* Enerji konusu gündemde olduğu için biraz önce başka bir toplantıda da gündeme getirdim. Biliyorsunuz ana muhalefetin lideri geçtiğimiz günlerde Güneydoğu’ya gitti. Burada dedi ki, ‘Bize buradaki belediyeleri verin. Biz burada güneşten, enerji üreteceğiz. Bu enerjiyi de çiftçilere bedava vereceğiz.’ İcraat var mı? Yok. Ancak işkembeden atma var.

* Ana muhalefetin şu anda İzmir’de belediye elinde. Aydın’da belediye elinde. Mersin’de belediye elinde. Adana’da belediye elinde, Antalya’da belediye elinde. Buralar tarım kentleri. Buralarda çiftçiler var. Madem belediyeler bedava elektrik verebiliyor. Hadi kurun santralleri, çiftçilere bedava elektrik verin. Elinizi kim bağlıyor? Neden çiftçiler arasında ayrım yapıyorsunuz? Belediyeyi almak için bu yalanı uydurup siz çiftçileri mi kandıracaksınız? Vatandaşları mı kandıracaksınız? Bizim böyle sallamasyonlara karnımız tok.

“SİYASET SAHADA YAPILIR”

Siyasetin sahada yapılacağını belirten Varank, şu ifadeleri kullandı:

* Siyaset sahada yapılır. İcraatla yapılır. Projelerle yapılır. Bunun gibi 37 projenin açılmasıyla yapılır. Önümüzdeki dönemde destekleyeceğiniz projelerin imzasını atmakla yapılır. Yalan söyleyerek belki saf, temiz vatandaşlarımızı kandırabilirsiniz, ama siyasette yol alamazsınız.

* İşte bugün bir tartışma var. Sayın Kılıçdaroğlu’nun elektrik parasını ödemediği için elektrikleri kesildi. Dolayısıyla burada Sayın Kılıçdaroğlu çıktı dedi ki, ‘4 milyon abonenin Türkiye’de elektriği kesik.’ Şimdi Enerji Bakanımız bir açıklama yaptı. Tüm Türkiye’de abone gruplarında sadece 278 bin abonenin elektriği kesik.

* 4 milyon nerede, 278 bin nerede. Yalanla siyaset olmaz değerli kardeşlerim. Biz bu ülke için, bu şehir için çalışmaya devam edeceğiz. Bu şehre hizmetlerimizi kazandırmak için devam edeceğiz.

BAKAN VARANK, ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONUNU İNCELEDİ

Karaman’daki programı kapsamında Organize Sanayi Bölgesi’nde bazı fabrikaları ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, üretimi yapılan elektrikli araç şarj istasyonunu inceledi. Programda konuşan Bakan Varank, şunları söyledi:

* Tabii Karaman aslında tarımdaki güçlü varlığıyla biliniyor ve buna dayalı tarımsal sanayisiyle biliniyor. Ama buradaki makine imalatçıları, farklı sektörlerde çalışan firmalarımız da tabii ki hem bizim gururumuz olmaya hem Türkiye’nin gururu olmaya devam ediyor. İşte bugün burada Karaman’da bir firmamızın ürettiği yüksek hızlı şarj, elektrikli araç şarj istasyonunun önünde duruyoruz.

* Geçtiğimiz günlerde Yozgat’a gitmiştik. Orada balistik sektöründeki değerli bir firmayı gezmiştik. Bugün Karaman’dayız. İşte Karaman’da yüksek hızlı şarj istasyonu üreten firmamızı ziyaret ediyoruz. Bu yanımızda gördüğünüz yüksek hızlı şarj istasyonu, yüzde 52 yerliliğe sahip. Yerli malı vergisi alabilecek ve önümüzdeki dönemde elektrikli araçların yaygınlaştırılması için Türkiye’de kurulacak yüksek hızlı şarj istasyonlarından bir tanesi olabilecek bir ürün.’

“BENİM DİLİM AYRIŞTIRICI DEĞİL”

Anadolu sermayesinin üretim gücüne inandıklarını belirten Bakan Varank, “Zaman zaman ben, ‘birileri istemese de’, ‘birileri beğenmese de’ diye ifadeler kullanıyorum. Bunu çok ayrımcı bulan insanlar oluyor. Yozgat dediğimizde burun kıvıranlar, Karaman dediğimizde dudak bükenlerin aslında Anadolu sanayisinin neler yapabildiğini görmeleri gerekiyor. Bu manada da benim dilim ayrıştırıcı değil. Karaman’a, Yozgat’a dudak bükenlerin tavırları aslında Türkiye açısından ayrıştırıcı bir tavır, ayrıştırıcı bir dil” diye konuştu. DHA