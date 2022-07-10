Abone Ol

Bakan Yanık: İstanbul’da selden etkilenenlere 3 bin TL nakdi yardım yapacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul'da yoğun yağışlardan evleri hasar gören ve selden etkilenenlere ilk etapta 3 bin TL nakdi yardım yapılacağını açıkladı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Bakan Yanık: İstanbul’da selden etkilenenlere 3 bin TL nakdi yardım yapacağız

Bakan Yanık, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “İstanbul’da meydana gelen yoğun yağışlar neticesinde evleri zarar gören ve selden etkilenen vatandaşlarımıza ilk etapta 3 bin TL nakdi yardım yapacağız. Hanelerimizin nihai zararlarının tespitinden sonra bakanlık olarak hane desteklerimizi devam ettirerek vatandaşlarımızın yaralarını saracağız. Afetten etkilenen bölgelerde oluşturduğumuz kriz merkezlerimiz aralıksız çalışıyor. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi. (DHA)

İstanbul sular altında! İlginizi Çekebilir İstanbul sular altında!

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster