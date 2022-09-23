Bakan Yanık’ın LGBT ile ilgili sözleri iktidar yanlılarını kızdırdı! Yeni bir açıklama yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, LGBTİ+ karşıtı eylemi nefret söylemi olarak tanımlaması nedeniyle iktidara yakın çevrelerden tepki aldı. Tepkiler üzerine Yanık, yeni bir açıklama daha yaptı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, geçtiğimiz günlerde “Büyük Aile Yürüyüşü” adı altında düzenlenen LGBTİ+ karşıtı eylemi nefret söylemi olarak tanımladı. Bakan Yanık'ın, “Nefret söylemini kime karşı olursa olsun yanlış buluyoruz” sözlerine iktidara yakın çevrelerden tepkiler yükseldi.

VATAN PARTİSİ’NDEN YANIK’A TEPKİ

Vatan Partisi, konuyla ilgili bir açıklama yaparak Bakan Yanık'a tepki gösterdi.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

*Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya Yanık’ın Hürriyet Gazetesi’nden Hande Fırat’la söyleşisi ve sonrasında kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, LGBTİ dayatmasının ve İstanbul Sözleşmesi’nin anlaşılmadığını gösteriyor.

*30 bin insanın bulunduğu mitingde nefret ve ayrımcılık içeren bir sözcük bile kullanılmamasına rağmen Sayın Bakan; çocuklarını, ülkelerini, geleceklerini, insanlığı savunan aileleri yalnız bırakmıştır. Üstelik Bakanlığın görevi; çocuklarımızı, kadınları ve aileyi korumaktır.

*Büyük Aile Buluşması ile “E-5 Sendromunu” ya da “nefret söylemi” iddiasını yan yana getirmek vahim bir hatadır. Sayın Yanık, bu tutumuyla “nefret söylemi” iddiasını dile getiren merkezlerin yanına düşmüştür.

*Kişileri hedef almayan ve LGBTİ ideolojisini eleştiren bir miting hakkında konuşurken “Devlet ayrım gözetmeksizin bütün vatandaşlarını korur” gibi kimsenin itiraz etmeyeceği genel bir ilkeyi hatırlatmak, konuyu özünden saptırmış ve mitinge katılanları zan altında bırakmıştır.

*Olmayan nefret söylemi üzerinden konuşmak, emperyalist Batı merkezli LGBTİ dayatmasına teslim bayrağını çekmektir. Sayın Bakan, bu dayatmayla mücadele edemeyeceğini ilan etmiştir.

*Türk milleti tehdidi gördü, öne atıldı ve göğüsledi. Atatürkçü, sağcı, solcu, muhafazakâr, milliyetçi farklı kesimlerden onbinlerce insanımız Türk Bayrağı altında birleşti. Onlar, Sayın Bakanın çok ilerisindeler.

*Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu tarafından düzenlenen Büyük Aile Buluşması, son yılların en doğru, en insancıl, en ilerici, en cesur mitinglerinden biridir. Millete umut vermiştir.

*Orada bulunmak Vatan Partisi için gururdur. Öncü Kadın olarak, LGBTİ dayatmalarına karşı mücadeleyi, milletimizle birlikte kararlılıkla sürdüreceğiz.

“SANDIKTA BOYUNUZUN ÖLÇÜSÜNÜ ALIRSINIZ”

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak ise, “Şeytan ve onun dostlarından nefret ediyoruz. Zatı alilerinizin gül hatırı için Kur’an-ı Kerimi mi sansürleyeceğiz. Sahi siz AK Partinin aile bakanıydınız değil mi. AK Partili bir kardeşimiz (AKP’li değil) diyor ki, bu sözlerden dolayı hiç bir LGBT’li size oy vermez, ama bu sözlerinizden dolayı size oy vermeyecek çok Müslüman var. AK Parti vitrininde sizin gibiler olduktan sonra, sandıkta boyunuzun ölçüsünü alırsınız” diyerek sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

BAKAN YANIK TEPKİLER ÜZERİNE AÇIKLAMA YAPTI

Bakan Yanık, tepkiler üzerine sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

*Bugün medyada yer alan bazı haberler üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur. Haberde de net olarak ifade ettiğim üzere, herkesin bir değerler sistemi vardır. Bu değerler sistemi çerçevesinde eleştirebilme özgürlüğünüz vardır.

*Eşcinselliği normalleştirmek gibi bir bakış açımız asla olamaz. Ancak özellikle bazı sosyal medya mecralarındaki şiddet ve nefret söylemlerine dikkat çekmek istiyorum. Nefret söylemi kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin çok tehlikelidir.

*Kamusal düzenin devamı ve kaosun oluşmaması için bu dilden uzak durulmalı, ferasetle sorunların üzerine gidilmelidir.

“ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

*Devlet temel insan haklarını koruma ve teslim etme yükümlülüğünü üzerinde taşıyan bir kurumdur. Her vatandaşını korumakla mükelleftir. Bu noktayı tartışmaya açmak da çok tehlikelidir.

*Bununla beraber yürüyüşle ilgili olarak ifadelerim ve düşüncelerim protesto hakkının demokratik bir hak olduğu yönündedir.

*Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak aileyi ve değerlerimizi korumak en önemli vazifelerimizin başında gelmektedir. İnancımız ve değerlerimiz çerçevesinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz.