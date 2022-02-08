Bakanlığa Validebağ Korusu’nun ‘orman ve sit alanı’ olup olmadığı sorulacak

Validebağ Korusu’nda, 9 yaşındaki oğluna göstermek için torpil attığı sırada yangına sebep olduğu gerekçesiyle Göker U. isimli kişinin 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, Validebağ Korusu’nun orman alanı, özel mülk veya doğal tarihi sit alan olup olmadığı konusunda bilgi verilmesinin istenmesine karar verildi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Üsküdar'daki Validebağ Korusu'nda 12 Ağustos 2021 tarihinde, 9 yaşındaki oğluna göstermek için torpil patlatırken yangına sebep olduğu gerekçesiyle 3 yıl 6 aya kadar hapis ile cezalandırılması istenen Göker U.’nun yargılandığı dava görüldü.

Anadolu 43. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Göker U. katılmazken, sanık avukatı Aydın Mollaoğlu ile Validebağ Gönüllüleri Derneği'nin avukatı Onur Cingil hazır bulundu.

KANLICA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ‘ORMAN ARAZİSİ OLMADIĞINI' BELİRTTİ

Mahkemeye olay yerinde çekilen fotoğraf ve video kayıtlarının incelenmesi sonucu hazırlanan bilirkişi raporu ulaştı. Bilirkişi raporunda, elde edilen 31 adet torpilin metal çöp konteynerı içinde patlatılarak imha edildiği ana ilişkin görüntülerin yer aldığı belirtildi. Mahkeme hakimi, Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü'nün mahkemeye söz konusu yerin orman arazisi olmadığına yönelik yazı yazdığını tutanağa geçirdi.

‘DOĞAL SİT ALANIDIR'

Validebağ Gönüllüleri Derneği'nin avukatı Onur Cingil olayı ihbar edenlerin kendileri olduğunu belirterek, “Davaya katılma talebimiz vardır. Tüzük gereği korunun doğal yapısını korumak adına davayı takip etmek istiyoruz. Söz konusu yer doğal alan ve tarihi sit alanıdır, 360 dönümdür. Şikayetçiyiz” ifadelerini kullandı.

Sanığın maddi ve manevi kastının olmadığını söyleyen sanık avukatı ise, “Kaldı ki yangını kendi çabaları ile söndürdüğü sabittir. Müvekkilimin suç kastı yoktur” dedi.

SİT ALANI OLUP OLMADIĞI SORULACAK

Mahkeme, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü birimi olan Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ve Kültür Bakanlığı İstanbul 6 No'lu Koruma Kurulu'na müzekkere yazılarak, söz konusu yerin orman alanı, özel mülk veya doğal tarihi sit alan olup olmadığı hususunda bilgi verilmesinin istenmesine karar verdi. Öte yandan mahkeme, Validebağ Gönüllüleri Derneği'nin katılma talebinin ise gelecek celse değerlendirilmesine karar verdi.

DERNEK AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Duruşma sonrası açıklama yapan Validebağ Gönüllüleri Derneği'nin avukatı Onur Cingil, “Orman İşletmesi koruması gereken bir yerin duruşmasına katılmadı. Üsküdar Belediyesi'nin nerede olduğunu soruyoruz. Üsküdar Belediyesi Validebağ Korusu'nu bu kadar önemsiyorsa, bugün duruşmada neredeydi? Validebağ Korusu'nu önemseyenler sadece Validebağ'a gönül verenler, Validebağ'ı savunmaya çalışanlar. Biz davamızın peşindeyiz” ifadelerini kullandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, patlamayan bir torpilin fitilinin çevresindeki otları tutuşturması sonucu yangın meydana geldiği belirtildi. Göker U.’nun yangını önce ayağı ile söndürmeye çalıştığının aktarıldığı iddianamede, söndüremeyince özel güvenlik görevlilerine haber verdiği, birlikte müdahale ederek yangını söndürdükleri anlatıldı.

Olay yeri inceleme raporuna göre, korudaki ormanlık alanın otluk kısmında tahmini olarak 70-80 metrekarelik alanın yandığının tespit edildiği aktarıldı. Mahkeme, Göker U.’nun “dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet verme” suçundan 1 yıldan 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

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