Bakanlık duyurdu! Türkiye NATO görevini Fransa’ya devretti

Milli Savunma Bakanlığı, “NATO Mukabele Kuvveti Kara Unsur Komutanlığı” görevini yürüten 3’üncü Kolordu Komutanlığı ve “NATO Çok Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Kuvveti” olarak görev yapan 66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’nın görevlerini Fransa’ya devrettiğini bildirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi. Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

“Ocak 2021'den bu yana NATO'nun ‘NATO Mukabele Kuvveti Kara Unsur Komutanlığı' görevini yürüten 3'üncü Kolordu (HRF) K.lığımız ile ‘NATO Çok Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Kuvveti' olarak görev yapan 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımız bugün görevi Fransa'ya devretti. Görevlerini başarıyla yerine getiren her iki Komutanlığımızı ve görevli personelimizi kutluyoruz”

İlginizi Çekebilir NATO ve Rusya 12 Ocak'ta bir araya gelebilir

İlginizi Çekebilir Kremlin Sözcüsü: NATO'nun genişlemesi Rusya için bir ölüm kalım meselesidir