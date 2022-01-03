Bakanlıkta adrese teslim kadrolaşma

Gençlik ve Spor Bakanlığı taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere psikolog, spor uzmanı ve gençlik çalışanı toplam 923 personel alımı için duyuru yaptı. Personel için 60 KPSS puanı arayan bakanlığın onları yönetecek lider pozisyonları için 50 puan şartı koyması İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk’ün tepkisini çekti. Öztürk; “Gençlere liderlik yapacak personeli 50 puanla alacaklar. Özel şarta dikkat! Yazıktır, ayıptır, günahtır” dedi.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı illerdeki taşra teşkilatlarında görevlendirmek üzere 923 personel alımı duyurusu yaptı. Personel Genel Müdürlüğü aracılığı ile yapılan duyuruda başvuruların 24 Ocak'ta başlayıp 28 Ocak'ta sona ereceği belirtildi. Bakanlığın internet sitesinden de yayınlanan alım ilanında 373 spor uzmanı, 500 gençlik çalışanı ve 50 psikolog için kadro oluşturulduğu bilgisine yer verildi.

ARANAN ŞARTLAR DİKKAT ÇEKTİ

Alım ilanında aranan şartlar ise dikkat çekti. 4B sözleşmeli olarak görevlendirilecek 300 kişilik gençlik çalışanı kadrosunda KPSS'den 50 puan şartı ve bakanlığın ‘Gençlik Liderliği Yetiştirme Eğitimi' sertifikası sahibi olma kriteri arandı. Fakat spor uzmanı ve psikolog kadrosunda en az 60 KPSS puan şartı konuldu. Bu durum İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün tepkisini çekti.

“KUL HAKKINA GİRİYORSUNUZ”

Sosyal medyadan tepki gösteren Öztürk, “Gençler KPSS'de yüksek puanla alınmasına rağmen gençlere liderlik yapacak personeli 50 puanla alacaklar. Özel şarta dikkat! Bakanlık sertifikası ile 300 kişi alacaklar. Tabii ki; bu sertifikayı almak için AKP'den referans almalısınız. AKP'li arkadaşları uyarayım. Bu saatten sonra geç kaldınız. Müracaat 24 Ocak. Önceden haber edilenler sertifikayı aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda adrese teslim kadrolaşma. Yazıktır, ayıptır, günahtır! Kul hakkına gençlerin hakkına giriyorsunuz” ifadelerini kullandı.

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