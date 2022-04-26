Bakanlıktan Güllü Demir’in evindeki elektrik kesintisiyle ilgili yeni açıklama

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği Güllü Demir'in evindeki elektrik kesintisiyle ilgili açıklamada bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun ziyaret saatlerini de kapsayan 18:18 ile 21:31 arasında enerji kullanımının olmadığı, 21:31'den itibaren enerji kullanımına devam edildiği anlaşılmıştır" denildi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evini ziyaret ettiği ve 4 aydır elektriği kesik olduğu söylenen Güllü Demir'in evinde elektriğin kesik olmadığını öne sürmüş, tartışma başlamıştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

“Konu hakkında ilgili dağıtım şirketinin bugün yaptığı açıklamada söz konusu abonenin 31 Mart 2022 tarihinde elektrik enerjisinin borçtan dolayı kesildiği, borcun ödenmesini takiben 5 Nisan 2022 tarihinde elektrik enerjisinin tekrar bağlandığı ve bu tarihten sonra abonenin herhangi bir nedenle elektrik enerjisi kesme işleminin yapılmadığı, abonenin 5 Nisan’dan bu yana sorunsuz ve kesintisiz bir şekilde elektriğinin kullanıma açık olduğu belirtilmiştir.

Bilindiği üzere akıllı sayaçlar elektrik tüketim ve kesinti bilgilerini hafızasında muhafaza etmektedir. Söz konusu sayaca ait bilgiler Bakanlığımızın talebi üzerine ilgili dağıtım şirketi tarafından tespit edilerek kayıt altına alınmış ve bakanlığımıza bildirilmiştir. Bu verilerden görüldüğü üzere iddia edildiği gibi 4 aydır enerjinin kesik olmadığı, geçmiş tarihlerde enerji kullanımının mevcut olduğu gibi, 23 Nisan Cumartesi gününde de enerji kullanımının mevcut olduğu ancak ilgili dağıtım şirketinin herhangi bir kesme ve açma işleminin bulunmamasına rağmen ekte sunulan Güç Kesintisi kaydında görüldüğü üzere Sayın Kılıçdaroğlu’nun ziyaret saatlerini de kapsayan 18:18 ile 21:31 arasında enerji kullanımının olmadığı, 21:31’den itibaren enerji kullanımına devam edildiği anlaşılmıştır. İşbu açıklamaya vatandaşlarımızın doğru bilgilendirilmesi adına ihtiyaç duyulmuştur.”

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