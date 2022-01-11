Barış Atay’a saldırı davasında karar

Kadıköy’de, TİP Milletvekili Barış Atay’a yapılan saldırıya ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada, sanıklardan biri 2 suçtan toplamda 1 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılırken, bir sanık hakkında ise beraat kararı verildi. 3 sanık ise 9’ar ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme kararda, sanıkların Barış Atay’ı tanıdıklarını, politik tutum ve tavrını benimsemedikleri için takibe geçtiklerini belirtti.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Kadıköy'de, 31 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay'ın saldırıya uğramasına ilişkin tutuksuz 5 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki Barış Atay'ın avukatları ile tutuksuz sanıkların avukatları katıldı.

TANIYIP TAKİP ETTİKLERİ KAYDEDİLDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme hakimi, Dalga sokak üzerinde yürüdükleri sırada aynı mekanda bulunan sanık Ömürcan Polat’ın içeride oldukları süre içinde Barış Atay'ı tanıyıp, politik tutum ve tavrını benimsemediği için diğer sanıklar Hasan Çağrı Çalışkan, Çağlar Baş ve İnan Emekçi ile takibe geçtiklerini belirtti.

YERDE DE VURMAYA DEVEM ETTİKLER

Mahkeme hakimi, sanıkların bir topluluk halinde Barış Atay'ın arkasından yaklaştığı, sanıklardan Ömürcan Polat’ın “şerefsiz, vatan haini” diyerek Atay'a arkadan vurup sarstığı, Barış Atay'ın arkasını dönmesi üzerine Osman Avşar dışındaki diğer sanıkların hep birlikte tekme ve yumruklarla vurarak yere düşürdükleri, yerde de vurmaya devam ettiklerini tutanağa geçirdi.

4 SANIĞA HAPİS CEZASI

Mahkeme, sanıklar Ömürcan Polat, Hasan Çağrı Çalışkan, Çağlar Baş ve İnan Ekmekçi'yi, Barış Atay'a yönelik “kamu görevlisine görevinden ötürü kasten yaralama” suçunu işledikleri gerekçesiyle 9'ar ay hapis cezasına çarptırdı.

BERAAT KARARI

Sanık Ömürcan Polat’ın Barış Atay'a karşı “kamu görevlisine hakaret” suçunu işlediği gerekçesiyle de 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme, sanık Osman Avşar’ın ise üzerine atılı suçu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatine karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili olan Barış Atay'ın 31 Ağustos saat 01.00 civarında arkadaşıyla yürüdüğü sırada şüpheli Ömür Canpolat'ın arkadan koşup “şerefsiz vatan haini” diye bağırarak saldırdığı anlatıldı. İddianamede, Atay'ın kendini korumaya çalıştığı sırada şüpheliler Çağlar Baş ve Çağrı Hasan Çalışkan ile kimliği belirlenemeyen bir kişinin daha saldırıp yaklaşık 1 dakika boyunca vücudunun çeşitli bölgelerine vurdukları kaydedildi. Daha sonra şüphelilerin olay yerinden kaçtığının kaydedildiği iddianamede, Atay'ın basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde yaralandığı aktarıldı.

İddianamede şüphelilerden Ömür Canpolat'ın “kamu görevlisine karşı yaralama” ve “kamu görevlisine karşı hakaret” suçlarından 1 yıl 8 aydan 3 yıl 10 aya, diğer şüpheliler Çağlar Baş ve Çağrı Hasan Çalışkan'ın ise “kamu görevlisine karşı yaralama” suçundan 1 buçuk yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

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