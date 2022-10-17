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Bartın faciasını protesto edenler gözaltına alındı

Ankara'da Madenci Anıtı önünde toplanan bir grup "İş kazası değil, cinayet" sloganlarıyla Bartın faciasını protesto etti. Polisin müdahale ettiği eylemde gözaltılar var.

Yayınlanma: 19:26 - 17 Ekim 2022 Güncellenme:
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Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasında yaşamını yitiren 41 işçi için Ankara'da eylem düzenlendi.

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Eylemciler, saat 18.00 sularında Madenci Anıtı önünde toplanarak basın açıklaması yapmak istedi. Eylemde “İş kazası değil, cinayet” sloganlarıyla birlikte yürüyüş gerçekleştirildi.

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Eyleme polis tarafından biber gazıyla müdahale edildi. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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