Bartın faciasını protesto edenler gözaltına alındı
Ankara'da Madenci Anıtı önünde toplanan bir grup "İş kazası değil, cinayet" sloganlarıyla Bartın faciasını protesto etti. Polisin müdahale ettiği eylemde gözaltılar var.
Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasında yaşamını yitiren 41 işçi için Ankara'da eylem düzenlendi.
Eylemciler, saat 18.00 sularında Madenci Anıtı önünde toplanarak basın açıklaması yapmak istedi. Eylemde “İş kazası değil, cinayet” sloganlarıyla birlikte yürüyüş gerçekleştirildi.
Eyleme polis tarafından biber gazıyla müdahale edildi. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.