Bartın’da bilirkişi heyeti çalışmalara başladı

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, Amasra'da maden ocağındaki patlamayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi heyetinin çalışmalara başladığını açıkladı.

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Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma hakkında açıklamada bulundu.

Maden ocağındaki dijital materyallere el konulduğu bildirilerek, “Müşteki, mağdur ve tanıkların ivedi şekilde beyanlarının alınmasına başlanılmıştır. Olayla ilgili olarak soruşturmaya etki edecek nitelikte delillere ulaşılması amacı ile söz konusu maden işletmesinin dijital materyallerine ve belgelerine el konulmuştur” denildi.

Başsavcılıkça bilirkişi heyetinin çalışmalara başladığı ifade edilerek “Olayla ilgili olarak maden mühendislerinden, elektrik mühendisinden, jeoloji mühendisinden, jeofizik mühendisinden, makine mühendisinden, A-sınıfı iş güvenliği uzmanından oluşan bilirkişi heyeti ilçemize gelerek çalışmalarına başlamıştır. Olayla ilgili soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir” ifadeleri kullanıldı. DHA

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