Basın Konseyi ve TGC’nden RTÜK’e sert tepki

Basın Konseyi ve TGC; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'ün Halk TV, TELE 1 ve FOX TV’ye yayın durdurma ve idari para cezaları uygulamasına tepki gösterdi.

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RTÜK Üst Kurul'una iktidar kontenjanından seçilen üyelerin oylarıyla, Halk TV'ye ‘Medya Mahallesi' programına 3 kez yayın durdurma ve üst sınırdan idari para cezası verildi. TELE1'e biri ‘Açıkça' programı olmak üzere sarf edilen sözler nedeniyle üst sınırdan 2 kez idari para cezası; FOX TV'ye ‘Çalar Saat' programına yine üst sınırdan idari para cezası uygulandı.

RTÜK’ün seçim ortamına girilirken eleştirel yayın yapan kurumlara ceza kesmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Basın Konseyi, “Kuruluş yasasında görevi, görsel ve işitsel yayın hizmetleri alanında iletişim ve ifade özgürlüğünü, farklı görüşleri ve çoğulculuğu güvence altına almak, tekelleşmeyi önlemek olan RTÜK, yetkisini aşarak görevi kötüye kullanmaktadır.” dedi.

“BU TÜR CEZALAR YILDIRAMAZ”

Açıkamada şu ifadelere yer veridi:

“RTÜK'ün iktidar medyasının televizyon kanallarının ‘hamisi', eleştirel ve özgür yayın yapan televizyon kanallarının ‘giyotini' görevini üstlenmesi kabul edilemez. Üst Kurul üyeleri, oy çokluğu ile aldıkları bu kararların doğuracağı hukuki sorumluluğu taşımak durumunda olduğunu bilmelidir.

Demokratik hukuk devletinden uzaklaşıldıkça, anayasal kurumlar güvencesiz bırakılır. Cezalarla darbe üstüne darbe yiyen bir avuç gerçek habercilik yapan medyamızı, kuşkusuz ki bu tür cezalar yıldıramaz.

Aslında yok edilen ifade özgürlüğü ve bağımsız medya değildir. Yok sayılan hukuktur. Mimiklerden ya da ‘muhtemelen'’ kelimesinden suç üretmek nafiledir.

Basın Konseyi olarak, görevini kötüye kullanan ve açıkça suç işleyen RTÜK’ü, bir an önce asli görevine dönmeye yine çağırıyoruz.”

TGC’DEN DE TEPKİ GELDİ

RTÜK'ün Halk TV, Tele 1 ve FOX TV’ye ceza yağdırmasına tepki gösteren Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu'nun yaptığı yazılı açıklamada şu görüşler yer aldı:

“Kararları demokratik toplum düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkelerine uygun olması gereken RTÜK, iktidar adına ceza dağıtmayı sürdürmektedir. Seçim öncesi iktidara yakın olmayan medya kuruluşları yine RTÜK aracılığıyla cezalandırılmıştır.

“EKONOMİK OLARAK ÇÖKERTİLMELERİNE YOL AÇACAK CEZALAR VERİLMİŞTİR”

RTÜK son olarak Halk TV, Tele1 ve FOX TV'ye ceza yağdırmıştır. RTÜK üyesi İlhan Taşçı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre televizyon kanallarının ekonomik olarak çökertilmelerine yol açacak rekor cezalar verilmiştir.

1.RTÜK, Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi programında terörün mimikle övüldüğü iddiasıyla programın üç kez durdurulmasına, % 3 de para cezasına karar vermiştir. Aynı programın farklı tarihlerdeki iki ayrı yayınına da ayrıca % 3 para cezası verilmiştir.

2. Prof. Dr. Emre Kongar ile Merdan Yanardağ’ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezasını ‘halkın iradesine darbe' olarak nitelemeleri nedeniyle TELE 1’e % 3 idari para cezası verilmiştir. TELE 1'e Açıkça programı nedeniyle de ayrıca % 3 para cezası kararı çıkmıştır

3. İlker Karagöz ile Çalar Saat programında ise TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomiye dönük sözlerine ilişkin ‘bir tek gün pazara gitse şu cümleyi kurmaya utanır' sözleri nedeniyle FOX TV’ye % 3 idari para cezasına oy çokluğuyla karar verilmiştir.

RTÜK'E ÇAĞRI

RTÜK aldığı kararlarla Anayasa gereğince resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini kapsayan basın özgürlüğünün önündeki en önemli engellerden biri haline gelmiştir. Seçim öncesi giderek ağırlaştırılan yayın durdurma ve para cezaları televizyonların kapanmasına, basın emekçilerinin yine işsiz kalmasına neden olabilecek boyuttadır. RTÜK'ü kararlarında tarafsız davranmaya, Anayasa'ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygılı olmaya, yurttaşların haber alma hakkını engellememeye çağırıyoruz.”