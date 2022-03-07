Basın şehidi Çetin Emeç kabri başında anılacak

7 Mart 1990’da evinin önünde katledilen gazeteci yazar Çetin Emeç, bugün ölümünün 32. yıl dönümünde saat 10.30’da Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında anılacak. Emeç’le birlikte katledilen şoförü Sinan Ercan için de Üsküdar’daki Karacaahmet Mezarlığı’nda anma töreni düzenlenecek.

Sözcü İstanbul

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Genç yaşta başladığı gazetecilikte elde ettiği başarılarla, ardında önemli bir saygınlık ve iz bırakan duayen gazeteci yazar Çetin Emeç, 7 Mart 1990'da evinin önünde katledildi.

O dönem Hürriyet Gazetesi genel yayın yönetmenliği görevini yürüten Emeç, gazeteye gitmek üzere İstanbul Suadiye'deki evinin önünde bindiği araçta silahlı saldırıya uğradı. Çapraz ateşe tutulan Emeç otomobilde vücuduna isabet eden 7 kurşunla, 55 yaşında hayatını kaybetti. Şoförü Sinan Ercan da saldırganların hedefi oldu.

Çetin Emeç, bugün ölümünün 32. yıl dönümünde saat 10.30'da Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak. Emeç'le birlikte katledilen şoförü Sinan Ercan için de Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'nda anma töreni düzenlenecek.

Çetin Emeç'in eşi Bilge Emeç, “Eşim, babamız, sevgili Çetin Emeç'i aramızdan ayrılışının 32. yılında kabri başında anacağız” dedi.

Bilge Emeç, “Bir basın şehidinin ailesinin mensubu olmak zordur. Duruşunuzla ona layık olmaya, aziz anısını gelecek kuşaklara aktarmaya çalışırsınız. Uğradığınız haksızlıklar, vefasızlıklar yüreğinizi burksa da yaşamınızı sürdürürsünüz. En büyük gücünüz, insanınızın ve kurumların vefasıdır. Çok şükür, biz Emeç Ailesi olarak yıllardır bu büyük gücü hissediyoruz” ifadelerini kullandı.