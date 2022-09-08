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Nejat Daş tahliye edildi

Uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik 'Bataklık' soruşturmasına ilişkin 73 sanığın yargılandığı davada aralarında örgüt yöneticileri Nejat Daş ve Çetin Gören'in de bulunduğu 8 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi.

Yayınlanma: 15:15 - 08 Eylül 2022 Güncellenme:
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Nejat Daş tahliye edildi

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