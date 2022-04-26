Bayram tatili kaç gün, 9 gün oldu mu?

İki dini bayramdan biri olan Ramazan bayramı için tarih yaklaşıyor. Memleketlerindeki akrabalarını ziyaret edecek olanların yanı sıra bayramı tatil fırsatına çevirmeyi planlayanlar da bayram tatili kaç gün merak ediliyor. Bayram tatili 9 gün olacak mı sorusuna yanıtın çıkması beklenen kabine toplantısında bayram tatilinin 9 gün olacağına dair bir bilgi verilmedi. Bayram tatili süresi uzatılmaz ise hafta sonu ve bayram süresi birleştirilerek beş gün tatil olması bekleniyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ramazan’ı idrak ettiğimiz günler devam ederken, Ramazan Bayramı yaklaşıyor. Ramazan bayramı hazırlıkları sürerken bir yandan da bayram tatilinin kaç gün olacağının belirlenmesin bekliyor. Bayrama sayılı günler kalmasına karşın henüz bayramın 9 gün olacağına dair bir bilgi paylaşılmadı.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN OLDU MU?

Kabine toplantısında gündem maddeleri arasında yer alması beklenen bayram tatili hakkında bir bilgi paylaşımı gerçekleştirilmedi. Bayram tatili henüz 9 gün ilan edilmedi.

Bayram tatili 9 güne çıkarılmaması halinde bayram tatili 5 gün yapılabilecek. Ramazan Bayramı'nın ilk günü pazartesi gününe denk geliyor. Bir önceki hafta cumartesi ve pazar günü de tatil olacağı için beş gün tatil olması bekleniyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba