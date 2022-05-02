Bayram tatili kaç gün, uzatıldı mı? Bayram tatili 9 gün oldu mu?

Ramazan bayramı ile birlikte eş, dost ziyareti yanı sıra tatil de başladı. Bu yıl bayram günlerinin hafta içine denk gelmesi nedeniyle tatilin 9 gün olması bekleniyordu ancak bayram tatili uzatılmadı. Cumartesi ve pazar günü de tatil olduğu için bayram tatili 5 gün yapılabilecek. Bayramın son günü olan Çarşamba günü ardından tatil sona erecek.

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Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kabine toplantısında bayram tatili 9 gün olacağına dair bir bilgi verilmedi. Memleketlerindeki akrabalarını ziyaret edecek olanların yanı sıra bayramı tatil fırsatına çevirmeyi planlayanlar bayram tatili süresinde hayal kırıklığı yaşadı.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN, BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ?

Kabine toplantısında gündem maddeleri arasında yer alması beklenen bayram tatili hakkında bir bilgi paylaşımı gerçekleştirilmedi. Bayram tatili 9 gün ilan edilmedi.

Bayram tatili 9 güne çıkarılmaması nedeniyle bayram tatili 5 gün yapılabilecek. Ramazan Bayramı’nın ilk günü pazartesi gününe denk geliyor. Bir önceki hafta cumartesi ve pazar günü de tatil olacağı için beş gün tatil olabilecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba