Bayramda halk buraya akın etti! Yüzde 100 doldu

Çanakkale'nin Kuzey Ege'deki turizm cenneti Bozcaada'da, Ramazan Bayramı'nda konaklama tesislerinde yüzde 100 doluluğa ulaşıldı. Türkiye'nin gözde ilçesi Bodrum’daysa aralıklarla etkili olan yağış ve serin hava, sahilleri boş bıraktı.

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Ramazan Bayramını fırsat bilen tatilciler, özellikle İstanbul’a yakınlığı nedeniyle Bozcaada’daki konaklama tesislerini tercih etti.

Resmi olarak 4 bin 194 yatak kapasitesine sahip Bozcaada'da, günlük kiralanan konut ve bağ evleri ile bayram döneminde günde 15 bin turistin ağırlanması bekleniyor.

20 BİNE ULAŞMASI BEKLENİYOR

Bu sayının, bayram tatili boyunca adaya günübirlik ziyaret edecek tatilcilerle 20 bine ulaşması bekleniyor. Adadaki 60’a yakın restoran ve lokantada ise 8 bin sandalyeyle hizmet veriliyor.

BODRUM’DA SAHİLLER BIŞ KALDI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sezonun üçüncü kruvaziyer gemisi, bin 233 yolcuyla geldi.

İlçe merkezinde bayram nedeniyle yoğunluk yaşanırken yağışlı hava nedeniyle sahiller boş kaldı, günlük tur tekneleri açılamadı.

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