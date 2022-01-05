Bedelli askerlik ücreti ne kadar, 2022 ücreti belli oldu

Bedelli askerlik ücreti 2022 yılı itibariyle zamlandı. 2022 yılının ilk 6 ayı için yapılan aylık katsayı değişikliğiyle bedelli askerlik ücreti 56 bin 500 liraya yükseltildi.

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Geçen yılın ikinci yarısında 43 bin 150 TL olan bedelli askerlik ücreti 2022 yılının ilk yarısında 56 bin 500 TL olarak uygulanacak. Geçen yıl ocak–haziran döneminde 39 bin 788 TL olan bedelli askerlik ücreti son bir yılda yüzde 42 oranında arttı.

BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR?

2019 Haziran’ında yasalaşan kanunda ilk bedelli tutarı 31 bin 343 TL olarak belirlenmişti. Sonrasında kanuna göre memur maaşı katsayısına göre artan bedelli askerlik ücreti sırasıyla her altı ayda bir artırıldı.

2019 Temmuz’unda 33 bin 230 olan ücret, 2020'nin ilk yarısında 35 bin 54 TL, ikinci yarısında 37 bin 70 TL olarak belirlendi. 2021 ocak-haziran döneminde 39 bin 788 TL olarak uygulanan bedelli tutarı, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere de 43 bin 150 liraya çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı, 2022 bedelli askerlik ücretini açıkladı. Buna göre 2022’nin ilk 6 ayında bedelli askerlik ücreti 56 bin 500 TL olacak.

KIŞLA ZORUNLULUĞU DA VAR

2011’de, 2014’te ve 2018’de bir kereye mahsus olmak üzere çıkarılan kanunlarla gerçekleştirilen bedelli askerlik uygulamasında ücretler 2011’de 30 bin TL, 2014’te 18 bin TL ve 2018’de 15 bin TL olarak belirlenmişti.

2011 ve 2014’teki uygulamalarda kışla zorunluluğu yoktu. 2018’deki uygulamada ise askerler 21 gün temel eğitim almışlardı. Son kanuna göre ise yükümlüler bir aylık temel eğitimden geçiyor.