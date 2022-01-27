Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri…

Vatani görevlerini yerine getirecek olan binlerce askerin beklediği bedelli askerlik yerleri için tarih belli oldu. Bedelli askerlik yerleri 28 Ocak tarihinde e-devlet üzerinden açıklanacak. 2021 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan yükümlüler 2022 yılında belirlenen celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edilecek.

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Bedelli askerlik yerleri binlerce genç tarafından heyecanla bekleniyor. Askerlik yeri sorgulaması yapacak gençler açıklandığı andan itibaren e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurusuna göre 2022 bedelli askerlik yerleri 28 Ocak tarihinde e-devlet üzerinden açıklanacak.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NASIL SORGULANIR?

Askerlik yerleri, e-devlet üzerinden açıklanıyor. Askerlik için başvurularını yapan adaylar, e-devlet üzerinden giriş yaparak yerlerini öğrenebiliyor.

CELP NEDİR?

Askerlik alımları dönem dönem olarak yapılır ve halk arasında buna celp adı verilmektedir. Bu bakımdan kişiler askerlik yerini öğrenmesi için bu celp dönemlerinin açıklanması ve yer bilgilerinin açıklandığının ilan edilmesi ile birlikte portala giriş yaparak öğrenmesi mümkündür