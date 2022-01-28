Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik yerleri sorgulama 2022…

Bedelli askerlik yerleri 28 Ocak tarihinde açıklanacak, sonuçlar için e devlet üzerinden sorgulama yapılabilecek. Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurusuna göre 2022 bedelli askerlik yerleri belli olmasının ardından ilk sevk 3 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Bedelli askerlik yapacak vatandaşlar sevk işlemlerinin ardından bir aylık temel askerlik eğitimi alacak.

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Vatani görevlerini yerine getirecek olan binlerce askerin beklediği bedelli askerlik yerleri için tarih belli oldu. Bedelli askerlik yerleri 28 Ocak tarihinde e-devlet üzerinden açıklanacak. 2021 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan yükümlüler 2022 yılında belirlenen celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edilecek.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ 2022 SORGULAMA

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı’nın duyurusuna göre 2022 bedelli askerlik yerleri 28 Ocak tarihinde e-devlet üzerinden açıklanacak.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NASIL SORGULANIR?

Askerlik yerleri, e-devlet üzerinden açıklanıyor. Askerlik için başvurularını yapan adaylar, e-devlet üzerinden giriş yaparak yerlerini öğrenebiliyor.

BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR?

2019 Haziran’ında yasalaşan kanunda ilk bedelli tutarı 31 bin 343 TL olarak belirlenmişti. Sonrasında kanuna göre memur maaşı katsayısına göre artan bedelli askerlik ücreti sırasıyla her altı ayda bir artırıldı.

2019 Temmuz’unda 33 bin 230 olan ücret, 2020'nin ilk yarısında 35 bin 54 TL, ikinci yarısında 37 bin 70 TL olarak belirlendi. 2021 ocak-haziran döneminde 39 bin 788 TL olarak uygulanan bedelli tutarı, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere de 43 bin 150 liraya çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı, 2022 bedelli askerlik ücretini açıkladı. Buna göre 2022’nin ilk 6 ayında bedelli askerlik ücreti 55 bin 194 TL olacak.

KIŞLA ZORUNLULUĞU DA VAR

2011’de, 2014’te ve 2018’de bir kereye mahsus olmak üzere çıkarılan kanunlarla gerçekleştirilen bedelli askerlik uygulamasında ücretler 2011’de 30 bin TL, 2014’te 18 bin TL ve 2018’de 15 bin TL olarak belirlenmişti.

2011 ve 2014’teki uygulamalarda kışla zorunluluğu yoktu. 2018’deki uygulamada ise askerler 21 gün temel eğitim almışlardı. Son kanuna göre ise yükümlüler bir aylık temel eğitimden geçiyor.

CELP NEDİR?

Askerlik alımları dönem dönem olarak yapılır ve halk arasında buna celp adı verilmektedir. Bu bakımdan kişiler askerlik yerini öğrenmesi için bu celp dönemlerinin açıklanması ve yer bilgilerinin açıklandığının ilan edilmesi ile birlikte portala giriş yaparak öğrenmesi mümkündür.